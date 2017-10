Comercianţii au trecut la reduceri semnificative spre bucuria turiştilor

Prețurile au intrat la apă în stațiunea Mamaia

Comercianții au trecut la reduceri semnificative spre bucuria turiștilor

Comercianții care au magazine în stațiunile de pe litoral au început să facă socoteli pentru a vedea dacă au ieșit în pierdere sau în câștig vara aceasta. Unii dintre ei au tras deja obloanele și se declară nemulțumiți de sezonul care tocmai s-a încheiat. „Criza financiară și-a spus cuvântul. Vânzarea a mers foarte prost, de-abia mi-am scos chiria și am rămas cu multă marfă pe stoc” a spus Marius Agafiței, patronul unui magazin care a fost deschis în stațiunea Mamaia. De partea cealaltă, sunt și persoane care susțin că a fost o vară profitabilă. „Deși mă speriasem la începutul sezonului pentru că nu prea mergea vânzarea, în cele din urmă totul a fost bine. Eu sunt mulțumită, am ieșit pe profit, dar nici nu am avut prețuri foarte mari, tocmai pentru ca turiștii să-și permită să cumpere ceva din magazinul meu” a spus Ioana Popovici. Chiar dacă unii comercianți și-au închis deja magazinele de pe litoral, în momentul de față, încă mai sunt deschise destul de multe în stațiunea Mamaia, spre satisfacția celor care au venit la mare prin programul „Litoralul pentru Toți”. Astfel, turiștii care au ales să-și petreacă vacanța la malul mării, în această perioadă a anului, sunt foarte avantajați. Pe lângă tarifele scăzute la cazare, unde pentru un sejur de șase zile la un hotel de o stea, trebuie să plătească 159 de lei, la unul de două stele, 189 de lei, sau 219 lei la un hotel de trei stele, ei au parte de reduceri și la magazinele din stațiuni. Pentru a nu rămâne cu marfa pe stoc, patronii unor magazine au decis să le țină deschise până nu vor mai vedea picior de om prin Mamaia și au lansat reduceri. Unii dintre ei vând orice produs cu 10 lei, în timp ce alții oferă reduceri care nu te lasă să ieși din magazin fără să cumperi ceva. Drept urmare, dacă o pereche de sandale elegante putea fi cumpărată în timpul verii cu 100 de lei, acum ea poate fi achiziționată cu 29 de lei. De asemenea, pantalonii care erau 90 de lei acum pot fi cumpărați cu 25 de lei, fustele au scăzut de la 70 de lei la 20 de lei, bluzele pot fi cumpărate acum cu 15 lei, deși în timpul verii erau 60 de lei. Totodată, cei care fac în această perioadă o plimbare prin stațiunea Mamaia pot achiziționa colanți cu 10 lei, cămăși cu 15 lei și costume de baie cu 17 lei. „Sunt foarte fericită că am găsit așa reduceri la haine și încălțăminte. Sincer, nu mă așteptam. De două ore umblu din magazin în magazin și am cumpărat foarte multe. Acum este bine să-ți faci garderoba pentru vara viitoare cu bani puțini” a spus Mihaela Barbu, o turistă venită la Mamaia.