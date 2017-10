Combinaţii de culori îndrăznețe pentru locuința ta

Combinații de culori îndrăznețe pentru locuința ta

Ştire online publicată Luni, 30 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Combinații de culori îndrăznețe pentru locuința ta - Uită ideile preconcepute pe care le-ai dobândit despre culori. Orice culoare se potrivește cu alta dacă înveți să le combini.Combinații de culori îndrăznețe pentru locuința taÎn urma unui sondaj realizat de Casa și grădina, această combinație nu este printre preferatele femeilor, iar bărbații nici măcar nu o iau în calcul. Poate că și tu crezi același lucru, dar îți propun un ambient în care cele două culori conviețuiesc, armonizându-se chiar. Secretul? Nuanța de muștar a fost virată spre verde și astfel cele două culori devin complementare.Galben și roșu împreună?Combinații de culori îndrăznețe pentru locuința ta - În accepțiunea multora, galbenul nu se potrivește cu roșul. E doar o idee preconcepută pentru că toți cei ce refuză această combinație au căzut în visare când le-am amintit de un lan de grâu invadat de maci. Această combinație intensă și solară induce o stare de optimism, iar într-un spațiu de lucru conferă energie. În schimb, poate deveni obositoare expusă în toată încăperea. Pentru a putea lucra într-un astfel de spațiu, zugrăvește ceilalți pereți cu alb.Verde și violet – efect naturalCombinații de culori îndrăznețe pentru locuința ta - În teorie, cele două culori, sunt total opuse ca efect asupra psihicului. Verdele, chiar și intens, oferă liniște și optimism, iar violetul, o ușoară iritare, poate chiar nervozitate. Combinarea celor două în cantități egale este extrem de greoaie. Proporția corectă este de 1/3, indiferent dacă dominanta e violet sau verde. Aici am ales dominanta verde Veronese cu multe detalii violet, de diverse intensități, și totul pare desprins din natură.Roșu și albastru – provocare, nu glumăCombinații de culori îndrăznețe pentru locuința ta - Culorile ce sunt pe buzele tuturor atunci când se vorbește despre o combinație nepotrivită sunt clar: roșu și albastru. Această combinație poate fi însă o soluție în camera copilului dacă alegi un perete roșu cu multe jucării albastre și roșii, lăsând ceilalți pereți ai încăperii albi, cu mobilierul deschis la culoare. Secretul pentru a armoniza două culori atât de tari e ca una dintre ele să fie într-o singură nuanță și cealaltă, aici albastrul, să fie expusă într-o varietate de tonuri, de la bleu la bleumarin.Portocaliu și albastru – complementareCombinații de culori îndrăznețe pentru locuința ta - Deși sunt complementare și prin definiție se potrivesc, cele două culori par nepotrivite împreună dacă dominanta e portocaliul. În acest sens am ales ca albastrul folosit să fie creat din sticle transparente, pentru că acest contrast are nevoie de o susținere în plus: o nuanță de verde care se creează tocmai prin suprapunerea albastrului transparent pe peretele portocaliu. Acest tip de decor trebuie însă să fie mic în contextul unui încăperi, mai precis un sfert dintr-un perete.(sursa:www.casa-gradina.ro)