Colortrac prezintă scannere de hărţi la Conferinţa Utilizatorilor ESRI

Colortrac prezintă scannere de hărți la Conferința Utilizatorilor ESRI

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Colortrac, producător de scannere și soluții de scanare profesională de format mare (A1, A0, B0), prezintă publicului o gamă completă de scannere SmartLF pentru hărți la Conferința Internațională a Utilizatorilor ESRI, cel mai mare eveniment internațional în domeniul GIS (Geographic Information Systems), desfășurat zilele acestea în San Diego, California. „Conferința Internațională a Utilizatorilor ESRI (ESRI World-Wide User Conference) este o ocazie perfectă pentru producătorul Colortrac de a arăta utilizatorilor GIS (topografie, cadastru, măsurători terestre) cât de avansată este gama Colortrac SmartLF de scannere de format mare pentru hărți și documente, cât și beneficiile superioare pe care acestea le oferă profesioniștilor GIS”, a declarat Malcolm Lane, președinte al Colortrac Inc. (USA). Colortrac este prezent la ESRI pentru a patra oară în ultimii ani. Produsele cheie expuse sunt două scannere format mare evaluate de către BERTL (Business Equipment Research and Testing Laboratory), autoritate independentă de evaluare din SUA, ca fiind „Best In Class”. Scannerele A0 Colortrac SmartLF Ci 40 pentru imagini tehnice și SmartLF Gx + 42 pentru grafică, au fost catalogate de către BERTL ca „Outstanding” într-o evaluare separată.