Colectarea selectivă se mixează cu muzică bună, la Năvodari

Se dă adunarea la distracție și în Năvodari! Sâmbătă și duminică, The Mission Dance Weekend 2011, care se va desfășura pe plaja Hanul Piraților, și Eco-Rom Ambalaje aduc, pentru prima dată la un festival desfășurat pe plajă, colectarea selectivă! Potrivit organizatorilor, cei peste 60.000 de turiști și constănțeni așteptați în cele două zile de festival vor avea ocazia, alături de artiști renumiți, muzică bună și o atmosferă incendiară, să se bucure din plin de distracție, într-un mod responsabil. Pentru ca participanții la acest mare eveniment dance al verii să fie eco, vor fi amplasate pe plajă mai multe puncte de colectare selectivă, astfel încât paharele de plastic și de hârtie, precum și celelalte deșeuri să ajungă la locul lor: în con-tainerele galbene (plastic / metal), respectiv albastre (hârtie / carton), pentru a putea fi reciclate. „Comportamentele se schimbă cu perseverență și efort. The Mission Dance Weekend este o ocazie plăcu-tă de a comunica cu toți cei prezenți - care vor genera cantități importante de deșeuri pe care, printr-un gest simplu, le pot trimite la reciclare și nu la groapa de gunoi. În plus, o să redăm o plajă curată, după două nopți de distracție! Vrem ca oamenii să înceapă să prețuiască mai mult resursele naturale și să se simtă bine că au făcut ceva pentru natură”, a precizat directorul de comunicare și relații publice Eco-Rom Ambalaje, Lorita Constantinescu.