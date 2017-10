Cocktail de debuturi pe scoică

Penultima seară a Festivalului Callatis a reprezentat un bun prilej pentru mulți artiști să-și facă debutul fie într-o nouă formulă, fie să-și lanseze primele creații muzicale în fața unui public atât denumeros. Astfel, show-ul denumit „Cocktail Callatis” a reunit trupe și interpreți care propun noi tendințe în materie de muzică. Majoritatea acestora au vrut să demonstreze că au și talent nu doar un look atrăgător, astfel că au optat pentru interpretări live. Din această categorie a făcut parte și Roxy, fosta componentă a trupei Heaven, care și-a prezentat noua sa trupă, botezată simplu „Rox”. De asemenea, și-a făcut debutul și trupa lui Alin Pascal, din Bistrița Năsăud, solistul fiind nimeni altul decât fiul interpretei de muzică populară Matilda Pascal-Cojocărița și a dirijorului Ștefan Cigu. Din distribuție nu a lipsit nici formația rock Blaxy Girls, formată din adolescente cu vârste cuprinse între 14 -17 ani, care au înnebunit deja tinerii cu piesa de debut „If you feel my love”, care are și un videoclip ce rulează pe toate posturile muzicale de televiziune. Pe scena-scoică au mai urcat Annes, însoțită de trupa ei de dansatoare, Julia Jianu, de asemenea cu o formație în spate, al cărei baterist este chiar soțul ei, Bogdan, cât și puștoaicele de la Shock. Revenită pe piața muzicală, de curând, după ce, inițial, luase o pauză pentru a interpreta roluri în telenovele, Lili Sandu și-a făcut și ea apariția pe scenă alături de propriii dansatori. Nu în ultimul rând, au susținut recitaluri artiști în vogă printre care Andra, Celia, Aida, Anka Badiu, Paradise, Zero, Andreea Antonescu, Alb Negru, Shanna și Alina Sorescu, prezentatoarea festivalului. Spectacolul s-a încheiat cu un foc de artificii care a putut fi admirat inclusiv de către turiștii cazați în stațiunea Saturn. Sâmbătă seara, distracție mare a fost și la Neptun, pe scena amplasată “La Steaguri”, unde au cântat Anna Lesko, Claudia, Jorge, Anka Badiu și Alb Negru, cei din urmă având șansa să evolueze și pe scoică.