PNG Constanța acuză:

Cluburile pentru pensionari, o „campanie mascată a PSD“ pentru alegerile din 2008

A zecea zi după scripturi, s-a trezit și vicepreședintele organizației municipale a PNG Constanța, Raul Ivan, să critice neglijența autorităților privind incidentul de la tabăra din Năvodari. După lungi meditații, deși există rapoarte făcute de experți și analize de laborator în acest sens, el a ajuns la concluzia că „focarul din tabăra de la Năvodari stă sub semnul neglijenței și incompetenței". „Motivul pentru care am spus că este vorba de neglijență sau incompetență îl constituie lipsa de grijă a autorităților locale și naționale față de copiii noștri care, după un an de școală, merită măcar să stea câteva zile într-o tabără", a comentat el. El le cere organizatorilor ca pe viitor să fie mai atenți cu personalul de anga-jare. „Buletinele medicale de analiză se dau pe ochi frumoși, fără ca personalul angajat să fie controlat la modul cel mai stringent. Nu este pentru prima oară când se întâmplă acest lucru în tabăra de la Năvodari. Este un caz repetat. De aceea, PNG trage un semnal de alarmă. Propunem la modul cel mai serios ca, pe viitor, cei care se ocupă de organizare, de personalul de angajare în orice tabără să fie mult mai atenți și bine controlați. PNG cere ca pe viitor autoritățile naționale, locale să ia acest lucru în serios", a încheiat el. O altă problemă asupra căreia liderul organizației PNG a insistat se referă la „distrugerea spațiilor verzi și înlocuirea cu foișoarele pentru pensionarii constănțeni". Raul Ivan este de părere că inaugurările de cluburi pentru bătrâni nu sunt altceva decât o campanie a PSD-ului pentru votul local din 2008: „Suntem în iulie 2007. PSD duce o campanie mascată, dar foarte bine pusă la punct cu reamenajarea aleilor și a chioșcurilor pentru vârstnici în parcuri. Nu știu în ce spații verzi, deoarece nu prea mai sunt. La Gară, Brotăcei, Tăbăcărie sunt construcții. PSD, prin acele reamenajări, încearcă să câștige voturi. De aceea, PNG face apel la electorat să ia seamă și să nu se lase înșelat de aceste manevre abile ale PSD. Vom fi foarte atenți și vom monitoriza foarte bine fiecare activitate și acțiune a autorităților locale și nu îi vom lăsa să îi amăgească pe cei care vor pune ștampila de vot", a continuat vicepreședintele PNG, Raul Ivan.