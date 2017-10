Cluburile din staţiuni se mută la Constanţa

Cad frunzele peste DJ

Cluburile din stațiuni se mută la Constanța

Dacă toată vara ați avut ocazia să-i ascultați pe cei mai renumiți DJ și cântărești în cluburile deschise pe perioada sezonului estival, acum distracția s-a mutat în Constanța. Timp de trei luni, cluburile din Mamaia au fost umplute până la refuz în week-end, nume precum Shaggy, Lil’Kim sau Armin van Buuren fiind prezente la malul Mării Negre. Week-end-ul trecut a fost ultimul party pentru Ibiza Summer Club. De sâmbătă, 12 august, aceiași DJ vor mixa în New Orleans Club din Constanța. Fusion Club din stațiunea Mamaia nu ține cont de vremea neprietenoasă și-și ține porțile deschise pentru oamenii mării. În acest week-end, invitații speciali în Club Fusion sunt Damian & Brothers. S-a dus și vara asta, însă Wish Summer Club nu vrea să renunțe la mare, la distracția de pe litoral. Cei care doresc un ultim party pe litoral o pot face în Wish. Club Bamboo, LaMania și toate celelalte cluburi care au fost deschise în vara 2009 vă așteaptă în 2010 cu invitați, concerte și evenimente de excepție.