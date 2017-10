Circulaţi, circulaţi, că tot o comite unul!

Circulați, circulați, că tot o comite unul!

Dragi cititori, bine v-am regăsit, bine am revenit din perioada de relache! Să purcedem. Timp de ani buni, respectând fișa postului de reporter la diferite organe de presă, am bătut arterele orașului, șoselele județului, holurile spitalelor sau morga, notând - la început cu greață, ulterior cu detașarea rutinei - numele diferitelor traumatisme, plăgilor tăiate sau înțepate, arsurilor de toate gradele suferite de victimele accidentelor de circulație. Dacă mă trezești noaptea, chiar și din, Doamne ferește!, somnul de veci, îți pot explica cu precizie ce va să însemne un traumatism cranio-cerebral acut deschis, cum arată unul toraco-abdominal sau o fractură deschisă de tibie. Ați văzut vreodată osul alb, rupt neregulat, zimțat, ieșit prin piele?... De câte ori aud, văd sau citesc relatări ale unor accidente atât de teribile precum cel de alaltăieri (peste 40 de inși răniți!) îmi aduc aminte de tot sângele prin care am călcat, figurat vorbind, atât amar de vreme. Am mai scris-o aici: de fiecare dată când urc la volan, o fac cu un pic mai multă teamă decât ar fi normal. Teamă ca drumul vreunui tembel care se închipuie Schumacher să se intersecteze cu al meu. Teamă ca vreun puștan fițos să uite să semnalizeze ori să-și întoarcă mașina peste linia continuă fix în fața mea. Nu sunt vreun superșofer, dar nici unul de duminică; cu toate acestea, condusul prin Constanța mă epuizează. Dacă aș putea, mi-aș mai monta două perechi de ochi în ceafă sau în laterale, ca airbagurile. Pe șoselele României, nimic nu este cum ar trebui să fie. Dar, ați remarcat?, întotdeauna se mai drege câte ceva doar după ce se întâmplă vreo grozăvie: o pasarelă căreia îi cedează cele două șuruburi ruginite, un șofer de doi bani căruia i se scoală să vireze complet aiurea etc. Evident, toată lumea - de la polițaii de la Rutieră până la domnii în veste reflectorizante de la Drumuri, Poduri, Pasarele și Parapeți - știa că acolo, pe DN2A, în acea zonă, se petrec lucruri necurate. Abia ieri, speriați de amploarea evenimentului, s-au apucat să monteze elemente metalice de separare a sensurilor de mers, astfel încât să nu-i mai vină vreunuia vreo idee tâmpită. La fel s-a întâmplat și cu nenorocita aia de curbă de la 23 August, în care și-au rupt oasele o grămadă de indivizi până să se prindă autoritățile că nu-i a bună. PS - Cine trebuia să vegheze ca acel microbuz să nu fie supraîncărcat? Cum de nu l-a oprit nimeni în trafic înainte să fie azvârlit în șanț? Cineva, careva, undeva?