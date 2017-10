Cinci uleiuri care-ţi protejează tenul de soare

Cinci uleiuri care-ți protejează tenul de soare

Vineri, 23 August 2013

Sezonul cald ne bucură pe toți, însă razele soarelui ne aduc nu numai bucu-rie ci și un plus de îngrijorare dacă ne gândim la radiațiile UV. Și pentru că în ultimii ani s-a vorbit foarte mult despre cât de importantă este protecția solară, vreau să vă prezint azi o alternativă la cunoscutele creme cu factor de protecție.Uleiurile naturale sunt un înlocuitor foarte bun pentru cremele cu protecție solară. Iar dacă faci parte din acea categorie de persoane care nu suportă astfel de creme (le consideri prea lipicioase sau nu-ți plac pentru că intră prea greu în piele), atunci uleiurile vegetale sunt perfecte pentru tine. Anumite uleiuri conțin vitamina E și antioxidanți, ceea ce le face foarte bune și pentru protejarea pielii de radiațiile solare.Ulei de susanPrincipala calitate a uleiului de susan este că absoarbe o parte din razele UV. Ceea ce-l face un ulei foarte bun pentru protecția pielii (se găsește și printre ingredientele cremelor cu protecție solară). De asemenea, acest ulei întârzie procesul de îmbătrânire, restructu-rează și hidratează pielea și reduce inflamațiile. Este foarte bun pentru pielea arsă de soare care are nevoie de refacere.Uleiul din semințe de morcovEste un ulei mai puțin folosit la noi, dar acest ulei este foarte bun pentru piele, mai ales dacă vorbim de protejarea ei. Conține multă vitamina A și are proprietăți antiseptice și antioxidante. Produsele cu ulei de semințe de morcov au un factor de protecție solară SPF 38-40. De asemenea, acest ulei este recomandat pentru tenul cu probleme, tern, uscat și lipsit de vitalitate. De asemenea, uleiul de semințe de struguri și uleiul de semințe de cânepă oferă pielii un factor de protecție solară SPF 4.Uleiul din germeni de grâuEste un ulei bogat în vitamina E, vitamina K și grupul de vitamine B. Uleiul din germeni de grâu acționează ca antioxidant, combate radicalii liberi și ajută la hidratarea pielii. De aceea, este indicat pentru protecția pielii.Uleiul de avocadoEste un ulei cu un conținut bogat de vitamina A, B, C, D, E, K, dar și acid folic, calciu, fier, magneziu, acizi grași nesaturați și antioxidanți ce oferă pielii factor de protecție solară. Însă, pentru că factorul de protecție este unul mai mic este indicat să folosești acest ulei dacă pielea ta este mai închisă la culoare sau când ești deja bronzată.Uleiul de soiaEste un alt ulei renumit pentru proprietatea sa de a apăra pielea de soare. Cu un conținut mare de acizi grași esențiali, fier, calciu, proteine, lecitină, cupru, crom, beta-caroten, zinc și vitamine (B1, B2, B6, C, E), are proprietăți de protecție, antioxidante, antiinfla-matoare, antibacteriene și de vindecare a rănilor.