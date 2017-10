Cinci lucruri pe care nu trebuie să le ratezi când vii la mare

1. Satul de vacanță - este unul dintre cele mai cunoscute și iubite locuri de la malul mării. Aici se găsesc tarabe, magazine de haine, suveniruri, încălțăminte, restaurante, terase, dar și numeroase mașinării de distracție. 2. Delfinariul - este o vizită pe care o veți adora, de la mic la mare. Delfinii vor face tot felul de mișcări amuzante și giumbușlucuri, spre deliciul copiilor. 3. Telegondola - aveți ocazia de a vedea toată stațiunea Mamaia, de la o înălțime de aproximativ 50 de metri. Telegondola are un traseu de 2 km și vă oferă ocazia de a admira priveliștea deosebită. Vă puteți îmbarca în două locuri, zona Perla Mamaia și zona Cazino. Într-o telegondolă pot intra maximum opt persoane. 4. Autobuze supraetajate - autobuzele au o lungime de 12 metri, o înălțime de 3,97 m și un sistem audio performant. Se realizează atât tururi de oraș, cât și tururi de litoral. Au o capacitate de 90 de locuri fiecare. 5. Păsări exotice - colecția reunește 15 specii de păsări exotice care corespund unui număr de peste 150 exemplare, cu palete cromatice deosebite. Expoziția „Păsări exotice și de decor”, îmbogățită an de an, oferă vizitatorilor de toate vârstele posibilitatea de a se recrea într-un mod plăcut și instructiv.