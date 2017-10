Cinci lucruri pe care bărbaţii le consideră sexy la femei

Cinci lucruri pe care bărbații le consideră sexy la femei

Ştire online publicată Joi, 18 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă aveai impresia că bărbații sunt interesați doar de formele femeilor, de decolteuri ori de fustele cât mai scurte, află că te-ai înșelat. Bărbații sunt atenți la aspectul unei femei, dar pot considera sexy și alte lucruri. Atitudinea, comportamentul, inteligența, simțul umorului, toate aceste caracteristici pot ajunge să fie sexy în ochii unui bărbat. Astăzi îți dăm cinci exemple concrete de lucruri pe care bărbații le consideră în general sexy la o femeie, dar femeile nu realizează.Râsul - Un râs sincer, natural, nici prea zgomotos, nici prea timid, poate fi considerat sexy de către bărbați, arătându-le cât de deschisă și naturală este femeia în cauză. În plus, râsul onest poate fi o dovadă al unui simț al umorului dezvoltat și a dezinvolturii.Simțul umorului - Simțul umoru-lui poate fi considerat o caracteris-tică super sexy a unei femei. Până la urmă, nu este vorba de spus glume non stop sau bancuri amuzante, e vorba că bărbatul simte că este pe aceeași lungime de undă cu femeia respectivă. Iar asta o poate face foarte, foarte sexy.Modul în care ea interacționează cu prietenii lui - Dacă ea este o persoană deschisă, comuni-cativă și reușește să se înțeleagă bine cu toată lumea, inclusiv prietenii lui, atunci asta înseamnă din primul moment o bilă albă. Pentru bărbați este extrem de sexi să-și vadă iubita relaționând bine cu prietenii lor dintotdeauna.Comportamentul - Bărbații sunt enervați la culme de femeile care se plâng non stop și care sunt mereu nemulțumite. La polul opus, consi-deră sexy o femeie cu atitudine, care se poate adapta ușor oricărei situații și care îi tratează pe cei din jur la fel.Personalitatea - În ciuda părerilor generale, pentru majoritatea bărbaților personalitatea femeii contează mai mult decât felul în care aceasta arată. O femeie cu picioarele pe pământ, care știe ce vrea de la viață sau nu este pusă mereu pe ceartă, de exemplu, poate fi foarte sexy în ochii partenerului său.(sursa:www.e-joy.ro)