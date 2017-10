Cimitirul Săpânţa, cel mai "viu" şi colorat cimitir din lume

Cimitirul Săpânța, cel mai "viu" și colorat cimitir din lume

Când ajungi în Maramureș, sau în zonă, cimitirul din Săpânța este un obiectiv ce trebuie văzut. Mai ales că acum a fost cotat drept cel mai frumos cimitir din lume. Chiar dacă se află acolo unde se agață harta-n cui - după Sighetul Marmației, mai exact între Sighet și Negrești Oaș - merită să-l vezi „pe viu“.Am ajuns acolo după ce-am vizitat închisoarea Sighet și, nu știu de ce, am crezut că ne vom destinde. E vesel, precum se spune, datorită culorilor folosite pentru crucile late pe care sunt scrise, mai stângaci sau mai dibaci, epitafuri. Pictura naivă, reprezentând omul care-a fost, prins în activitățile sale pământene, încadrată de flori pe fondul albastru viu, mozaicul de motive naționale cu care sunt împodobite crucile, și chiar și acoperișurile crucilor, dau aerul vesel al locului de odihnă. Și unele epitafuri, cum ar fi „Sub această cruce grea / Zace biata soacră-mea / Trei zile de mai trăia / Zăceam eu și citea ea. Voi care treceți pe aici / Încercați să n-o treziți / Că acasă dacă vine / Îi iar cu gura pă mine”.Și totuși, veselia e doar o părere. Îți dai seama de asta când te nimerești la o înmormântare. Înmormântările sunt triste și cernite și la cimitirul vesel din Săpânța. Iar atmosfera e ușor stranie, când, o dată cu înmormântarea, se întâmplă să ajungă în cimitir și autocare pline de turiști străini, zgomotoși, în pantaloni scurți cu aparatele foto la gât.v v vPentru aspectul său vesel, cimitirul din Săpânța a fost pus în fruntea unui top al cimitirelor din toată lumea de publicația franceză L’Expres. Și, după cum veți vedea, a avut o concurență serioasă. Dar ce e cu totul adevărat, între toate al nostru pare cel mai „viu”. Colorat.Pe locul 2 este clasat locul în care odihnesc Chopin, Oscar Wilde și Jim Morrison - „Cimetière du Père Lachaise”, cel mai mare cimitir din Paris, care atrage, anual, peste două milioane de vizitatori.Pe locul 3 se află Cimitirul vechi evreiesc din Praga, cu aproximativ 12.000 de pietre funerare, dispuse alandala, parcă una peste alta, cea mai veche piatră datând din 1439. Cimitirul a fost folosit până în anul 1787.Locul 4 a fost atribuit cimitirului „La Recoleta” din Buenos Aires, în care aproape 100 de cavouri din cele aproximativ 4700 sunt declarate Monumente Istorice Naționale de patrimoniu. Aici se odihnește inclusiv mult venerata Eva Peron.Pe locul 5 este Cimitirul „Green-Wood” din Brooklyn, unul din primele cimitire din New York făcut pe modelul cimitirului „Père Lachaise”. Porțile gotice de la intrarea în cimitir au, în punctul cel mai înalt, peste 32 de metri înălțime.Locul 6 este ocupat de Cimitirul „Highgate” din Londra. Cimitirul este plin de copaci, arbuști și flori sălbatice lăsate să crească în-tr-o sălbăticie studiată. „Pădurea” este un paradis pentru păsări și animale mici ca vulpile. Accesul în cea mai veche secțiune, care conține o colecție impresionantă de mausolee victoriene și pietre funerare elaborat sculptate, este permis numai grupurilor organizate de turiști. Mormântul lui Karl Marx și Aleea Egipteană sunt pe lista clădirilor de patrimoniu.Locul 7 i-a revenit Cimitirului „Xoxocotlan”, Santa Cruz unde se păstrează cu sfințenie obiceiul aprinderii luminii la locul de odihnă a celor dragi și duși, în ultima noapte de octombrie. În noaptea de 31 octombrie, cimitirul strălucește tot din cauza miilor de candele aprinse, iar ziua datorită miilor de buchete de flori galbene și roșii care aproape-l acoperă.Pe locul 8 a fost numit Cimitirul Național din Arlington, Virginia, cimitir militar unde se află mai mult de 290.000 de morminte ale ameri-canilor care au luptat în timpul conflictelor din istoria Statelor Unite. Acesta se întinde pe o suprafață de 2.53 kilometri pătrați.Pe locul 9 a fost numit Cimitirul „Forest Lawn” din Los Angeles, locul de odihnă veșnică al multor vedete hollywoodiene. Un cimitir spectaculos, pe gustul rezidenților săi. Între cei ce se odihnesc aici, sunt Bette Davis, Elizabeth Taylor și Michael Jackson. Aici se găsesc replici fidele ale faimoaselor sculpturi ale lui Michelangelo, precum „David”, „Moise” și „La Pieta”, iar „Cina cea de taină” a lui Da Vinci este refăcută într-un vitraliu strălucitor.Cimitirul Waverley (Australia) este pe locul 10. Situat pe malul oceanului, în suburbiile Sydneyului, cimitirul conține monumente intacte victoriene și edwardiene.