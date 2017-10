China opreşte dominaţia de 100 de ani a SUA pe piaţa auto

China oprește dominația de 100 de ani a SUA pe piața auto

Ştire online publicată Vineri, 15 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

China a devenit cea mai importantă piață auto din lume, după ce vânzările de mașini din 2009 au crescut cu 46%, punând capăt unei perioade de peste 100 de ani de supremație a Statelor Unite, titrează Bloomberg. Vânzările de autovehicule, autobuze și camioane din China au crescut la 13,6 milioane unități, după cel mai mare avans din ultimii zece ani, potrivit datelor Asociației Chineze a Producătorilor Auto. În schimb, în SUA, vânzările auto s-au redus cu 21%, la 10,4 milioane unități, cel mai scăzut nivel din 1982, potrivit statisticilor Autodata Corp. Vânzările de mașini din China au sporit constant din 1999, pe fondul unei creșteri economice anuale de 9%. Piața chineză va rămâne probabil cea mai mare, chiar dacă vânzările vor încetini în acest an, odată cu majorarea taxelor, potrivit Bloomberg. Vânzările de mașini, camioane și autobuze din decembrie au crescut cu 92%, la 1,4 milioane unități, în timp ce pe întregul an 2009, vânzările de autoturisme au sporit cu 53%, la 10,3 milioane unități. „Rata de creștere incredibilă de anul trecut nu se va mai repeta în 2010. Constructorii auto vor avea numeroase provocări în China în acest an, odată cu încetinirea cererii și creșterea competiției”, estimează analiștii consultați de Bloomberg.