Cherhana Histria, locul unde găsim cele mai bune preparate din peşte

Cherhana Histria, locul unde găsim cele mai bune preparate din pește

Ştire online publicată Luni, 08 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În comuna Istria, lângă Muzeul Cetății Histria, de un an s-a deschis Restaurant Cherhana Histria, locul în care constănțenii, dar și cei care se află în trecere pot degusta cel mai proaspăt pește din zonă. Grupul Eteks este cel care s-a gândit că, după zece ani de succes cu „împinge tava”, este cazul să ridice un restaurant și să-l doteze de la zero cu absolut tot ceea ce este necesar pentru a putea să ofere preparate din pește pe gustul, dar și pe buzunarul fiecăruia.„Ieftin și bun” este deviza celor de la Cherhanaua Histria. Unul dintre cele mai importante aspecte este acela că în bucătărie se folosește numai pește proaspăt. Cherhanaua este situată la mică distanță de lacurile Histria, Nuntași și Sinoe, dar și la doar aproximativ cinci kilometri de Marea Neagră, așadar aprovizionarea cu pește autohton, proaspăt, se face rapid. De altfel, lacul Sinoe este vestit pentru caras și crap sălbatic, extrem de apreciați de cunoscători.Pe lângă caras și crab, știuca și scrumbia sunt alte specii de pește pe care bucătăria de la Restaurant Cherhana Histria le pregătesc zi de zi. În plus, nu lipsește nici calcanul, labanul sau zarganul, așadar cunoscătorii, precum și cei cu mai puțină „experiență” au de unde alege. Plachia, saramura sau borșul din pește fac deliciul celor care calcă pragul cherhanalei, însă lista specialităților este una mult mai lungă. La fel de important pentru o seară de neuitat petrecută acolo este vinul românesc și taraful de lăutari care fac atmosfera să fie una destinsă. Deși abia în luna iunie Restaurant Cherhana Histria a împlinit un an, deja s-a dus vorba despre mesele festive organizate acolo.