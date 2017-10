Champs, un loc unde vei reveni

Ştire online publicată Luni, 04 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sunt multe, poate prea multe locurile unde, dacă ai fost o dată, a doua oară vei căuta să le ocolești. Și când spun asta mă refer la cele mai multe dintre restaurantele sau terasele care împânzesc litoralul. De aceea, când găsesc un loc care mă face să revin cu plăcere, mă simt de parcă aș fi câștigat un campionat de alergare prin deșert.Așa s-a întâmplat și atunci când, la amiază, obosit de atâta alergat prin Mamaia și prin Constanța în căutare de informații și subiecte pe care să vi le prezint în ziar, aducându-mi aminte că lângă clubul în care acum mai bine de două luni avusesem concert este și un restaurant, am intrat să iau masa de prânz la Champs. Situat pe bulevardul Ferdinand la numărul 38, restaurantul ne întâmpină cu o elegantă imagine exterioară, deloc ostentativă, aducând, prin culoare, cu un pub irlandez. Interiorul însă ne dezvăluie un ambient mult mai rafinat, în care canapele confortabile îți oferă senzația că te afli în sufrageria ta, unde o muzică plăcută, la un nivel sonor care nu deranjează, te însoțește pe parcursul șederii tale acolo.Specificul acestui restaurant, așa cum ne spune și numele, este acela că aici pot fi urmărite toate evenimentele sportive importante, difuzate pe oricare dintre programele de sport de pe trei rețele de cablu TV.Am intrat, recunosc, cu ideea preconcepută că va trebui să fiu foarte atent ca nu cumva, la final, să fie nevoie să sun un prieten să mă împrumute cu zeci de lei, să pot achita nota.M-am așezat comod pe o canapea în așa fel încât să văd ce se întâmplă în jurul meu și, fără să observ măcar, mă trezesc că sunt deja în posesia unui meniu. Descopăr cu plăcere că, deși la un standard de patru stele, există și o variantă de meniu complet la un preț care mi se pare a fi cel mai mic de pe piață, 15 lei.Masa de prânz e asigurată - îmi spun eu, în continuare totuși sceptic în privința cantităților pe care le-ar putea conține un meniu atât de ieftin. Ca diversitate, și aici am observat un plus, prin faptul că ți se dă posibilitatea să combini felurile de mâncare după gustul tău. Astfel, pentru felul întâi poți opta pentru una dintre cele patru feluri de supe, iar pentru felul doi, nu mai puțin de opt preparate din pui și porc îți stau la dispoziție, la care se adaugă garnitura tradițională. Cu unul dintre cele trei feluri de salată și cu pâine, gata prânzul.Am comandat și eu și, după puțin timp, a sosit și supa de roșii cu busuioc.Gustoasă, consistentă, numai bună să-mi trezească pofta pentru felul doi.Ospătarul, un tânăr cu o prezență agreabilă, foarte atent la ce se întâmplă la mese, pe care l-am surprins discutând cu un client în limba engleză, mai târziu aflând că toți ospătarii cunosc cel puțin două limbi străine, mi-a adus apoi berea pe care o cerusem.Vorbind despre bere, trebuie să spun că aici, la Champs, puteți găsi bere Holsten drought, nefiltrată, lucru rar în Constanța.După ce am savurat cu plăcere și felul doi, un cotlet de porc la grătar cu garnitură de cartofi prăjiți, am comandat o cafea și l-am rugat pe ospătar să-l cheme pe manager. Nu știu ce a gândit auzind cererea mea, dar nu a comentat și, după un timp, stau de vorbă cu omul care se îngrijește ca tot ceea ce v-am spus mai înainte să se întâmple în fiecare zi și pentru fiecare client.L-am rugat să-mi dea câteva date despre restaurant și iată ce am aflat: restaurantul, aflat pe bulevardul Ferdinand, vis-a-vis de Teatrul Fantasio, dispune de aer condiționat, zece televizoare conectate la toate cele trei rețele de cablu TV, un personal calificat care oferă servicii la nivel de patru stele, mai are, foarte important, doi bucătari cu experiență care, pe lângă meniul internațional clasic, oferă și două specialități, hamburger de casă și pui cu portocale.Prețurile, am văzut și eu, sunt pentru toate buzunarele, iar meniul zilei sau micul dejun la 15 lei, ce să mai vorbim!Terasa, cu 36 de locuri, oferă intimitate și relaxare.Ca un ultim plus al locației, mi se mai spune și despre Happy Hour, când, între orele 10 și 13, fresh-ul de portocale este 5 lei, cafeaua și ceaiul, 3,5 lei, limonada 4,5 lei, fresh-ul de grapefruit, 5 lei.Cu promisiunea că voi reveni și voi recomanda și altora să calce pragul acestui restaurant, mi-am luat rămas bun de la interlocutorul meu și am pornit spre redacție, înarmat și cu o imagine din interior, pentru a sublinia descrierea făcută mai înainte. Champs, un loc unde voi mai reveni...Cezar PETROVICI