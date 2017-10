Centura de siguranţă pune în pericol viaţa copilului sub 12 ani în loc să o protejeze

Dacă nu este special adaptată pentru înălțimea lui

Centura de siguranță pune în pericol viața copilului sub 12 ani în loc să o protejeze

Codul Rutier stipulează că minorii de până la trei ani trebuie transportați, în mașină într-un scaun auto special, așezat pe bancheta din spate. Tot potrivit cadrului legal, cei cu vârste între 3 și 12 ani ar trebui să fie protejați de o centură adaptată înălțimii lor. În practică, însă, astfel de centuri nu sunt folosite de șoferii constănțeni. Numărul accidentelor rutiere, soldate cu victime, care se petrec pe șoselele din țara noastră, este foarte ridicat. La ora actuală, România este clasată pe un „fruntaș” loc doi în Comunitatea Europeană în privința insecurității rutiere. Principala cauză a accidentelor rutiere este, potrivit polițiștilor, inconștiența șoferilor, manifestată prin viteză excesivă, neatenție, consumul de alcool înainte de a se urca la volan etc. Îngrijorător este și faptul că dau dovadă de aceeași inconștiență și în cazurile în care în autoturism se află și un copil. Nu de puține ori ați putut observa, în auto-turismele din trafic, micuți de șase - șapte ani pe scaunele din dreapta șoferului, aproape „lipiți” de bord sau de geamul portierei. Din cauza unor astfel de atitudini ale părinților, „ceea ce ar fi putut să fie o simplă tamponare devine un accident cu urmări tragice, ale cărui victime sunt copiii”, a atras atenția cms. Tudorel Dogaru, șeful Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Constanța. Copiii mici nu au voie pe scaunul din dreapta șoferului Legislația normează modul în care pot călători minorii într-un autoturism. Astfel, conform HG 1391/2006, „conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii cu vârsta de până la 12 ani pe scaunul din față, chiar dacă sunt ținuți în brațe de persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile publice”. Părinții care nu respectă această impunere legislativă sunt pasibili să fie sancționați cu 9 - 20 puncte de amendă. „Dar nu amenda trebuie să sperie, cât faptul că, în cazul unui impact frontal, copilul va rămâne cu traume fizice sau, mai grav, va deceda. Iar apoi, chiar dacă din punct de vedere legal nu va fi tras la răspundere, căci poate accidentul nu s-a produs din vina lui, părintele îl va avea pe conștiință toată viața”, a punctat polițistul un aspect pe care niciun părinte nu ar trebui să-l piardă din vedere. De asemenea, normele legale impun ca micuții de până în trei ani să fie transportați numai în dispozitive de reținere omologate, respectiv scaunele auto pentru copii. Utilizarea unui astfel de scaun este absolut necesară, ne-a explicat cms. Dogaru, căci reprezintă singurul mijloc eficient de a proteja micuțul pasager în cazul unei coliziuni sau al unei frâne bruște. În plus, dispozitivele sunt un ajutor util pentru cei care transportă micuții fără a avea un alt însoțitor. Totodată, ajută la formarea obiceiului, de multe ori salvator, de a purta centura de siguranță. Oferta de scaune auto pentru copii este diversă, în funcție de greutate și înălțimea acestuia, părinții trebuind să țină cont de aceste caracteristici în momentul achiziționării. Pe de altă parte, cms. Tudorel Dogaru a precizat că scaunul auto pentru copii trebuie ținut numai pe bancheta din spate a mașinii. „Nu putem spune însă că locul din spatele șoferului sau de la mijlocul banchetei este mai sigur în cazul unui accident”, ne-a precizat ofițerul de poliție, referitor la numeroasele discuții între părinți pe marginea acestui subiect, discuții care pot fi găsite pe Internet. Protecția copiilor între 3 și 12 ani, egală cu zero Problematică este, însă, asi-gurarea siguranței copiilor de peste trei ani. Legislația prevede ca, după depășirea vârstei de trei ani, copiii cu o înălțime sub 150 de centimetri sau care nu au împlinit 12 ani să fie transportați, indiferent că sunt în mașina familiei sau în alt autoturism (de exemplu, taximetru), „numai cu dispozitive de reținere omologate”. Concret, folosind înălțătoare montate pe scaune și centuri de siguranță adaptate înălțimii minorilor. Cms. Tudorel Dogaru ne-a spus însă că, până în prezent, nu a întâlnit cazuri în care astfel de dispozitive să fi fost folosite de vreun conducător auto din Constanța, fără a preciza dacă aceste dispozitive nu se găsesc sau părinții nu știu de existența lor. Cert este că, în lipsa unor astfel de centuri de mărimi reduse, părinții nu trebuie să utilizeze centurile cu care este prevăzută mașina. „Aceste centuri nu le oferă nicio protecția copiilor, ba din contră. Dată fiind înălțimea minorilor, centurile le ajung în zona gâtului. Iar în cazul unui impact, ele devin rigide și s-ar putea să facă mai mult rău, să cauzeze o fractură a gâtului sau alte incidente”, a subliniat ofițerul de poliție. În consecință, este mai bine ca minorii de până la 12 ani să stea pe bancheta din spate, însoțiți sau nu de un adult. Polițistul a mai atras atenția că, în cazul motocicletelor, minorii cu vârsta sub șapte ani vor fi transportați numai în ataș, ținuți în brațe de un adult. Iar cei cu vârsta între șapte și 14 ani, de asemenea, doar în ataș.