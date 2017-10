Celular pentru bebeluşi

Celular pentru bebeluși

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Este albastru și are toate șansele să ajungă mai degrabă în gura copiilor decât la urechea lor. Este vorba de Teddyfone, un telefon mobil în formă de ursuleț de pluș care va fi dedicat copiilor în vârstă de până la patru ani. Celularul este produs de o companie britanică și folosește doar tehnologia de voce de bază din celular. Are patru taste, una pentru sunat de urgență, una pentru răspuns, plus două butoane pe care copilul le poate apăsa când se simte în pericol, după cum au spus producătorii. Este util însă pentru părinții neatenți, care uită unde au lăsat copilul. Nu costă decât jumătate de liră, dar cu siguranță apelurile vor costa mai mult! Mai ales cele lansate de bebe din greșeală.