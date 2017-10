Cele mai năstruşnice farse de vacanţă, la Costineşti

Cele mai năstrușnice farse de vacanță, la Costinești

l Plimbarea cu tomberonul. Pentru asemenea distracție, trebuie să vă strângeți un grup de minimum trei persoane: unul în „caleașcă” și doi la împins. Dacă nu aveți bani de cumpărături, alegeți un tomberon de plastic, care să aibă roțile întregi, aruncați gunoaiele, spălați-l, parfumați-l și... la drum! Aveți grijă să nu vă intersectați cu o patrulă de jandarmi, pentru că aceștia s-ar putea să nu guste gluma. l Machiajul adormitului. Nu toată lumea are rezistență la băutură sau la nopți pierdute. După o chindie, unii adorm mai repede, căzând „la datorie”, fie că sunt pe plajă, la club, în tren, pe terasă sau chiar pe budă. Riscul adormitului este ca, atunci când va face din nou ochi, să se trezească machiat precum pițipoancele, cu ruj și fard din belșug și unghiile date cu ojă țipător colorată. l Sus fusta! Câțiva liceeni se distrau de mama focului, week-end-ul trecut, la Costinești, ridicând fustele turistelor care treceau prin zona Gării. Pentru asemenea distracție, vă trebuie rapiditate în mișcări, mult tupeu, dar și viteză de Usain Bolt, pentru că riscul de a fi fugăriți de prietenii „victimelor” este considerabil. l Groapa de sub cearșaf. Vă alegeți un prieten care ține la glume și așteptați momentul prielnic pentru a i-o coace. Când s-a ridicat de pe plajă și a intrat să înoate în apa mării, treceți la acțiune. Trimiteți după el un alt prieten, care să îl țină de vorbă și să se asigure că acesta nu se va mai uita spre mal. În tot acest timp, săpați - chiar și cu mâna, dar de preferat cu o lopățică de plastic - o groapă sub cearșaf, de cel puțin jumătate de metru adâncime. Acoperiți-o apoi cu cearșaful bine întins și așteptați-vă amicul să revină din mare. Se va arunca pe nisip, dornic să se odihnească, dar va avea o surpriză de proporții!