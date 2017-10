Cele mai mari baze de date din lume

Ştire online publicată Luni, 09 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Mulți oameni au colecții, însă numai câțiva reușesc să scoată bani din ele, comentează hotnews.ro. De exemplu, cei care s-au apucat să adune date. Au dat lovitura, punând pe picioare adevărate afaceri. Iată o listă cu cele mai mari baze de date din lume, realizată de businessintelligencelowdown.com. World Data Centre for Climate La ce credeți că folosesc nemții un computer care valorează 35 de milioane de euro? N-o să ghiciți! La cercetări climatice aprofundate. World Data Centre for Climate (www.mad.zmaw.de/wdc-for-climate) este cea mai mare bază de date din lume. WDCC se laudă cu 220 terabiți (TB) de date, ușor accesibile pe web, despre anticipa-rea tendințelor climaterice și alte cercetări în domeniu, dar și cu 110 terabiți de date de simulare a climei, echivalentul a 24.500 de DVD-uri. National Energy Research Scientific Computing Center Baza de date de la www.nersc.gov aparține americanilor, este privată și conține informații despre cercetări în domeniul energiei atomice, experi-mente, simulări ale universului primordial etc. Baza de date a NERSC cuprinde 2,8 pentabiți (PB) de informații, iar la ea lucrează mai mult de 2.000 de oameni de știință din domeniul automaticii. AT&T AT&T este cea mai veche companie de telecomunicații din SUA. Www.att.com deține cel mai mare volum de date într-o bază unică - 323 TB de informații - și se află pe locul doi în ceea ce privește cel mai mare număr de înregistrări într-o bază de date: 1,9 trilioane. Compania este atât de meticuloasă cu înregistrările, încât le păstrează încă pe cele de acum câteva zeci de ani. Google Deși nu se știe sigur care este adevărata mărime a bazei de date Google, se cunosc mai multe despre cantitatea și genul de informații pe care le adună. În medie, Google înregistrează 91 de milioane de căutări pe zi, ceea ce înseamnă aproximativ jumătate din căutările de pe internet. Sprint Este cea mai mare companie de telecomunicații din lume, care oferă servicii mobile la mai bine de 53 de milioane de abonați. Companiile mari, precum Sprint (www.sprint.com), sunt binecunoscute pentru bazele lor imense de date. Aceasta, de exemplu, procesează mai mult de 365 de milioane de apeluri pe zi. ChoicePoint Imaginați-vă că vă apucați să căutați numărul cuiva într-o carte de telefoane cu un miliard de pagini. Cam asta trebuie să facă și angajații de la ChoicePoint (www.choicepoint.com) când vor să știe ceva despre cineva. Dacă ar fi printată, baza de date a acestei companii s-ar întinde până la Lună și înapoi, de 77 de ori! ChoicePoint conține informații despre 250 de milioane de oameni, ceea ce înseamnă 250 TB de date. În 2002, ChoicePoint a ajutat la prinderea unui violator în serie, după ce a oferit o listă cu șase potențiali suspecți, în funcție de ADN-ul aces-tora. În 2001, a identificat rămășitele unei victime de la World Trade Center, comparând ADN-ul din câteva fragmente de oase cu datele existente în baza ChoicePoint. YouTube În mai puțin de doi ani, s-a trans-format în cea mai mare bibliotecă video. Acum, sunt accesate zilnic mai mult de 100 de milioane de clipuri, adică mai bine de 60% din cele prezente pe internet. Anul trecut, se estima că baza de date YouTube are în jur de 45 TB. De atunci însă, cifra s-ar fi putut dubla, pentru că, zilnic, pe www.youtube.com sunt postate 65.000 de filmulețe noi. Amazon Www.amazon.com este cel mai mare magazin de vânzare cu amănuntul și cea mai mare comunitate online din lume. Numără 59 de milioane de clienți, iar baza de date este mai mare de 42 TB. Central Intelligence Agency Adună și distribuie informații despre oameni, locuri și anumite lucruri. 