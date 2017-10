Cele mai importante invenţii tehnologice ale anului 2009

Cele mai importante invenții tehnologice ale anului 2009

Racheta ARES, vaccinul anti-SIDA, acoperișul solar, ochiul electric, cărăbușul cyborg, avionul de hârtie, prima teleportare – iată doar câteva dintre cele mai importante invenții ale anului 2009, menționate în topul 50 realizat de revista Time. Anul rachetei 1. ARES 1 este, de departe, cel mai reușit produs al anului, fiind capabilă să transporte astronauții spre destinații considerate inaccesibile în urmă cu puțină vreme. Cu o înălțime de 100 de metri, ARES este cea mai mare rachetă lansată vreodată de NASA, inspirată din teribilele rachete naziste V2, care au făcut ravagii în cel de-al doilea război mondial. NASA a realizat o rachetă unică, neconvențională, al cărei mare atu este că poate fi refolosită. Până în 2015, racheta va lansa în spațiu capsule cu până la patru astronauți. Becul de 10 milioane de dolari 2. Cu un singur bec, Philips va reuși să reducă factura de electricitate a planetei. În luna septembrie, gigantul olandez s-a înscris într-un concurs al Depar-tamentului de Energie al SUA, prin care se caută o alternativă la becul de 60 W, care reprezintă circa 50% din piața mondială a corpurilor de iluminat. Becul LED al celor de Philips are aceleași caracteristici cu becul de 60 W, diferența majoră fiind că folosește doar 10W și rezistă 25.000 de ore, adică de 25 de ori mai mult. Dacă cei de la Philips câștigă competiția, vor pleca acasă cu un cec de 10 milioane de dolari. Telecomanda casei 3. Conducându-și Prius-ul, Seth Frader Thompson a avut o revelație – așa cum computerul de bord mă anunță cât am consumat în ultimul kilometru, la fel de bine ar putea și locuința să mă avertizeze când trec peste limita stabilită. Drept urmare, el a inventat EnergyHub, un dispozitiv care comunică wireless cu boilerele și șemineurile din casă, spunându-le proprietarilor cât gaz și câtă electricitate consumă și cât au de plătit. Poate fi programat să pornească și să oprească aparatura din casă, după preferință. EnergyHub va fi disponibil pe piață la începutul anului 2010. Joystick-ul uman 4. Încă de pe vremea celebrului joc Pong, un singur lucru a stat în calea imersiunii totale în lumea jocurilor – joystick-ul, mouse-ul, tastatura. În acest an, Microsoft a dat industria peste cap, prezentând o tehnologie revoluționară (nume de cod Project Natal), care le permite jucătorilor să folosească mișcările corpului și comenzi vocale, pentru a controla caracterele din joc. Practic, corpul fiecăruia devine un mare joystick. Project Natal folosește mai multe camere, un microfon special și o grămadă de soft-uri complicate, pentru a monitoriza mișcările jucătorilor și a le analiza vocea. Prima teleportare 5. Oamenii de știință de la Joint Quantum Institute din cadrul Universității din Maryland au reușit să teleporteze date dintr-un atom într-altul, aflat într-un container de plastic, la un metru distanță. Desigur, până la teleportarea unor ființe umane mai este mult. Totuși, teleportarea între atomi este o bază pentru crearea de computere ultra-sigure și incredibil de rapide. Acoperișul solar 6. Dow Chemical Co. a realizat un acoperiș solar pentru case, care incorporează mai multe celule solare ieftine. Este o invenție majoră, care preia ce este mai bun din mai multe părți – un acoperiș solid care oferă proprietarilor energie solară ieftină, fără a mai fi nevoie de investiții suplimentare. Compania se așteaptă la un profit de peste 20 miliarde dolari, în 2020. Noul sistem va fi cu 15 – 20% mai ieftin decât panourile solare tradiționale. Agricultură pe verticală 7. Compania texană Valcent a revoluționat agricultura, prezentând un sistem inovativ de cultivare pe verticală. Sistemul este format din mai multe rafturi supraetajate, fixate pe un sport rotativ, care le dă plantelor cantități egale de lumină și nutrimente. Avantajul – producția agricolă crește exponențial, fără a mai fi nevoie de noi terenuri. Cu aceeași suprafață de pământ, un fermier poate obține recolte mult mai mari (duble, triple etc). Zidul viu 8. Patrick Blanc a găsit o soluție unică de a înverzi orașele planetei – zidul viu. El a pus pe zidul hotelului londonez Athenaeum 12.000 de plante (260 de specii), fixate pe un sol sintetic, în care plantele își fixează rădăcinile. Zidul viu folosește sisteme automate de irigații și fertilizare, iar plantele sunt aranjate în așa fel încât cresc în condiții optime. Telescopul care vede stele invizibile 9. Lansat în luna mai de către Agenția Spațială Europeană, telescopul Herschel scanează spațiul în spectrul infraroșu, descoperind stele din zonele în care lumina nu radiază într-un spectru vizibil, din cauza temperaturilor extrem de scăzute. Pentru a evita interferențele undelor infraroșu de pe pământ și fluctuațiile de temperatură ale planetei, telescopul Herschel este amplasat mai departe, la al doilea punct Lagrange (la 1,5 milioane kilometri distanță de pământ), unde gravitația Terrei și cea a Soarelui se echilibrează. Telescopul va funcționa trei ani, timp în care va „privi” ce stele și planete se nasc, dezvăluind astfel mai multe secrete ale Universului. Vaccinul anti SIDA 10. Cercetătorii au realizat primul vaccin anti-SIDA, la mai bine de 20 de ani de când virusul HIV a fost identificat. După teste de peste șase ani, s-a dovedit că vaccinul reduce cu circa 31% șansele de infectare în rândul pacienților. Desigur, până la un leac pentru SIDA mai este mult, iar vaccinul de imunizare nu a fost încă aprobat, însă măcar se fac progrese.