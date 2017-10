Cele mai ieftine maşini hibrid prin lume

Cele mai ieftine mașini hibrid prin lume

26 Noiembrie 2013

Piața auto din România oferă mai multe opțiuni atunci când vine vorba de modelele hibrid, aproape fiecare constructor respectabil propunând cel puțin câte un astfel de automobil. Mult mai important decât factori precum disponibilitate sau varietate este, în cazul de față, prețul: dacă un autoturism electric îl găsești cu greu sub 35.000 de euro (excepție făcând utilitara Renault Kangoo Z.E.), modelele hibrid sunt chiar și de două ori mai ieftine, scrie 4tuning.ro. Cel mai ieftin automobil hibrid disponibil la vânzare este modelul japonez Toyota Yaris, care pornește de la 18.080 euro. Un hatchback de clasă mică, ce ascunde sub simpatica sa caroserie o combinație între un propulsor pe benzină, cu o capacitate cilindrică de 1.5 litri, 75 CP și unul electric de 61 CP.Puterea combinată a ansamblului hibrid este de 100 CP și este livrată roților prin intermediul unei transmisii E-CVT (Transmisie electronică variabilă continuu). Performanțele nu sunt chiar dintre cele mai impresionante, avem mai exact o accelerație de la 0 la 100 km/h în 11.8 secunde, plus o viteză maximă de 165 kilometri pe oră, însă consumul mediu de carburant nu depășește pragul celor 3.7 litri la 100 de kilometri.Cele mai ieftine automobile hibrid comercializate în România:Toyota Auris: de la 22.117 euroToyota Prius: de la 27.103 euroLexus CT 200h: de la 31.680 euroPeugeot 3008: de la 38.535 euro.