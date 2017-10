Cele mai frumoase faruri ale litoralului

Turnuri care, folosind sistemul lămpilor electrice - în trecut, focul - emit lumină, cu scopul de a ajuta în navigația maritimă, farurile se află pe coastele periculoase, în apropierea bancurilor de nisip, putând chiar asista și navigația aeriană. Astăzi, numărul farurilor s-a micșorat, din cauza introducerii sistemelor electronice de navigare, cele mai multe transformându-se în obiective turistice. Litoralul românesc nu duce lipsă de faruri. Din contră. De la Sulina și până în sud, pe maluri, pot fi zărite semețele construcții, unele dintre ele, de o frumusețe rară, fiind adevărate bijuterii arhitectonice. v v v Farul Vechi din Sulina. Construcția acestui far, pe vremea Imperiului Otoman, a fost stabilită după înființarea Comisiei Europene a Dunării, prin „Actul public privind navigația la Dunăre”, emis la 2 noiembrie 1865, la Galați. Planurile și construcția acestui obiectiv au fost realizate de către inginerii englezi Ch. Hartley și M. Engelhardt, care au participat, de asemenea, și la realizarea planurilor de construire a canalului navigabil, precum și la al celor de întreținere permanentă a brațului Sulina. Ansamblul farului cuprindea turnul circular, cupola - ce adăpostea mecanismul de iluminat, în jurul căruia era amenajată o platformă de circulație - și lumina fixă albă de ordinul doi, vizibilă de la 15 mile marine. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, obiectivul a constituit principalul semnal de navigație din zona Deltei Dunării. Construcția farului s-a realizat în două etape, cu finalizare în anul 1870, fiind proprietatea Comisiei Europene a Dunării. După desființarea acestei formațiuni, Ansamblul Farului din Sulina este transferat Administrației Fluviale a Dunării de Jos din Galați, ulterior intrând în patrimoniul Muzeului „Delta Dunării” din Tulcea. De aici, este preluat, în 1991, de către Ministerul Culturii. Astăzi, monumentul istoric se află în administrarea Oficiului Național pentru Protejarea Patrimoniului. Rămas la 2,5 kilometri distanță de malul mării, Farul din Sulina este, astăzi, unul dintre martorii transformării liniei de coastă, iar turiștii vin în număr mare să viziteze muzeul. Expoziția amenajată în cele două săli aflate la parterul complexului înfățișează, prin documente și fotografii, istoria Sulinei în perioada Comisiunii Europene a Dunării și viața a două personalități marcante pentru orașul din punctul cel mai estic al țării: dirijorul George Georgescu și scriitorul Eugeniu P. Botez, cunoscut sub pseudonimul literar Jean Bart, care a îndeplinit funcția de comisar maritim la începutul secolului XX. Accesul la Farul Vechi se face de la Tulcea, cu o cursă de pasageri. v v v Farul genovez. Este situat pe faleza din orașul Constanța, în zona Cazinoului, în spatele statuii cu bustul poetului Mihai Eminescu. A fost construit în jurul anului 1300, de către genovezii care făceau comerț în port, și a fost restaurat între anii 1858-1860, de inginerul francez de origine armeană Artin Aslan. Farul genovez are o înălțime de aproximativ opt metri. v v v Farul Tuzla. Construit în timpul Regelui Carol I, acest far a fost considerat una dintre marile realizări inginerești ale epocii, numărându-se printre primele construcții de mari dimensiuni (are 44 de metri înălțime) în întregime metalice din lume. Denumit „turnul metalic cu zăbrele”, Farul Tuzla a fost dat în folosință în anul 1900, fiind al patrulea far al României pe atunci și cel mai vechi far aflat în uz în ziua de azi. La realizarea lui, au contribuit mari nume ale ingineriei românești (Anghel Saligny, Gheorghe Pănculescu), prin proiectarea farului în cadrul companiei franceze BTT. Cu excepția unor clădiri militare suplimentare, nimic nu a schimbat imaginea vechiului far. O machetă a lui poate fi admirată și la Muzeul Marinei Române. Tot aici, se află și lentila originală a farului, în formă de cupolă ovală de prisme de cristal. Are o înălțime de 281 de centimetri, diametru de 318 centimetri și o greutate de trei tone. Tot în acest muzeu, turiștii pot găsi și vechea sursă luminoasă a farului, o lampă de petrol cu șase fitile. Deși, astăzi, farul nu poate fi vizitat, turistul poate admira atât microformele săpate în calcar de la capul Tuzla, cât și vechile cazemate rămase din timpul conflagrațiilor mondiale. În plus, imaginea mării văzute de pe faleza înaltă de peste zece metri oferă amintiri de neuitat. Și astăzi, ca și în urmă cu 100 de ani, lentila farului focalizează și trimite fascicole de lumină în larg, vizibile de la 20 de mile marine (semnalul specific: două sclipiri și nouă secunde pauză). Pe timp de ceață, sunetul sirenei poate fi auzit și de la Costinești.