Cele mai folosite scuze când iubita te-a prins cu alta

Ştire online publicată Joi, 07 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Când vine vorba de înșelat, suntem de părere că am auzit deja toate scuzele. Cititorii „Huffington Post” au postat pe Twitter o serie de scuze și justificări primite de-a lungul timpului în relațiile lor. Publicația americană a realizat o selecție cu scuzele cele mai des folosite.„Nu eram conștient de ce făceam, nu a însemnat nimic pentru mine.“„Eram beat și nu știam ce fac.“„Minte, este obsedată de mine.“„Toată lumea știe că fostul tău iubit te-a înșelat în mod repetat, mai nou pretinzi că ai standarde înalte? Asta e nedrept pentru mine.”„Iubito, nu am făcut nimic gre-șit! De ce nu mă crezi pe mine și asculți toate zvonurile răutăcioase?“„Îți jur că nu ți-am ignorat ape-lurile, telefonul meu s-a descărcat complet, iar eu nu mi-am putut găsi încărcătorul.“„Ea a fost cea care m-a sărutat, eu nu am făcut așa ceva.“„Credeam că noi luasem deja o pauză.“„Nu este ceea ce pare, ea a sărit pe mine.“„Tu nu ai fost lângă mine când am avut nevoie de tine.“„Nu contează ce s-a întâmplat, oricum a fost o greșeală.“„ Draga mea, nici măcar nu îmi place de ea!“„Eram beat și am confundat-o pe respectiva cu tine. “„Trebuia să o fac și pe asta, la urma urmei, doar o viață avem.“„Nu am simțit că tu încă mă mai vrei.“„Mailul acela e Spam.”„Scuze, amica mea îmi trimite mesaje întruna.”„Mi-aș fi dorit ca tu să nu fi aflat, pentru că eram pe cale să pun punct.”