Cele mai dăunătoare obiceiuri zilnice

Ştire online publicată Vineri, 13 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nu doar fumatul și obezitatea ne pot crește riscul de infarct sau accident vascular, ci și activitățile zilnice, precum statul pe scaun în fața calculatorului.Statul pe scaun. Statul îndelungat pe scaun este la fel de periculos pentru sănătate ca fumatul și poate chiar să ucidă, avertizează experții. James Levine, endocrinolog la Școala superioară de medicină Mayo, a mers chiar mai departe, spunând că scaunele pot sfârși prin a-i ucide pe cei care stau așezați.Lucrul la calculator. O cercetare publicată în American College of Cardiology sugerează că, atunci când stăm mai mult de patru ore pe zi în fața unui ecran, ne putem crește riscul de atac cerebral sau infarct cu 113%. Un alt studiu, publicat în BMJ Open, estimează că reducerea timpului petrecut în fața computerului sau a televizorului la mai puțin de 2 ore pe zi poate adăuga cel puțin 1,4 ani la speranța de viață a individului.Lipsa sexului. Sexul nu numai că reduce stresul și arde caloriile, dar are și capacitatea de a ne prelungi viața. Un studiu realizat la Universitatea Duke a scos la iveală faptul că femeile care erau fericite cu viața lor sexuală trăiau cu aproape opt ani mai mult. Un alt studiu, publicat în jurnalul BMJ, sugerează că bărbații care raportau o frecvență mai mare a orgasmelor aveau o reducere a mortalității cu 50%.Stresul. Am auzit de multe ori că stresul poate fi dăunător pentru sănătate și pentru sistemul imunitar, dar ceea ce pare și mai interesant este faptul că el ne poate afecta ADN-ul. Comparativ cu oamenii care nu sunt stresați, participanții la studiu care sufereau de stres cronic aveau telomeri mai scurți. Având în vedere că telomerii sunt markeri ai îmbătrânirii biologice care se găsesc în toate celulele și care au rolul de a proteja cromozomii, lungimea lor redusă sugerează că genele noastre nu vor avea parte de îngrijirea potrivită și că ele se vor degrada de-a lungul timpului.Singurătatea. Singurătatea con-stituie un pericol serios pentru sănătate, afirmă Jessica Olien, pe site-ul Slate.„Singurătatea nu numai că ne îmbolnăvește, dar ne și omoară”, arată ea. Riscul de mortalitate este comparabil cu cel legat de fumat, singurătatea fiind „de două ori mai periculoasă decât obezitatea”. Izolarea socială „slăbește sistemul imunitar și provoacă inflamații, ceea ce poate duce la artrită, diabet și boli cardiace. Singurătatea ne frânge inimile, iar cultura noastră vorbește rar despre aceste lucruri”, adaugă Jessica Olien.