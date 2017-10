Cele mai bune uleiuri de corp

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La fel ca si parul, pielea necesita consecventa la capitolul ingrijire. Altfel, pe termen lung, isi pierde catifelarea si, prin urmare, iti pierzi si tu unul dintre cele mai mari atuuri pe care le ai ca femeie. Nu trebuie sa arunci banii pe tratamente cosmetice de lux neaparat, deoarece ai la indemana cateva uleiuri naturale care iti vor hidrata pielea si ii vor reda.Uleiuri de corp naturaleUleiul de arganAcesta este unul dintre cele mai folosite uleiuri de corp si cu siguranta ai auzit de el des, fiind folosit in tratamente pentru ten, corp si chiar si par. Secretul lui este ca e bogat in vitamina E si are darul de a curata un ten cu cicatrici lasate de acnee . In plus, daca ai pete pe corp, poti utiliza uleiul de argan pentru a le reduce aspectul inestetic.Uleiul de cocosDesi il poti folosi si la gatit, uleiul de cocos poate deveni prietenul tau in departamentul beauty. El poate fi folosit pentru a vindeca pielea arsa de soare, iar, in cazul buzelor crapate si uscate care iti strica look-ul in sezonul rece, uleiul de cocos face minuni. Pentru a beneficia la maxim de efectele lui, cauta produse virgine, presate la rece, care sunt mult mai bogate in nutrienti decat cele procesate termic.Uleiul de jojobaDe cate ori nu ai cumparat produse cosmetice care contineau acest ingredient-minune? Uleiul de jojoba provine dintr-o planta exotica si poate hidrata pielea si vindeca iritatiile de la nivelul acesteia. Este in special folosit de catre persoanele care au un ten uscat si o varsta mai inaintata, deoarece se stie ca, in cazul lor, ridurile apar mult mai devreme din cauza lipsei elasticitatii pielii.Uleiul de marulaDesi e relativ nou pe piata noastra, femeile din Kenya folosesc de mult timp uleiul de marula pentru a-si hrani pielea. Acesta este plin de acizi grasi si are un efect de respingere a radicalilor liberi, protejand pielea si impotriva actiunii negative a razelor ultraviolete.Uleiul de susanMulte persoane fac greseala sa nu isi hidrateze suficient pielea, din cauza ca au un ten gras. Corect ar fi, insa, sa foloseasca produse care, in loc sa ingrase pielea, sa aiba un oarecare efect de uscare. Un astfel de produs este uleiul de susan, care poate fi folosit cu incredere de catre oamenii cu ten gras, fara a le bloca porii. In plus, s-a descoperit ca el poate proteja si impotriva razelor UV.(sursa:www.divahair.ro)