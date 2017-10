Cel mai securizat stick USB din lume, într-un Swiss Army Knife

Marţi, 30 Martie 2010

Celebrul Swiss Army Knife s-a modernizat, adaptându-se noilor cerințe hich-tech. Ultimul model produs de elvețienii de la Victorinox se numește Secure Pro și include, pe lângă deja clasicele ustensile, un stick USB de maximum 32 Gb, care nu poate fi accesat decât pe bază de amprentă. Ba mai mult, stick-ul are și un senzor de căldură, ceea ce înseamnă că nu poate nimeni să îți taie mâna și să încerce să acceseze filmele descărcate ilegal. Și asta nu e tot! Stick-ul are și un sistem avansat de protecție a datelor – criptare AES256 plus tehnologie „Chip Unic”. Fără a intra în detalii tehnice, să spunem doar că este imposibil de hăcuit. Nu în ultimul rând, dacă cineva încearcă să spargă carcasa în care este închis chip-ul, mecanismul de autodistrugere intră în funcțiune, ștergând instantaneu toate datele. Cei de la Victorinox au oferit chiar un premiu de 150.000 dolari hacker-ilor care ar fi reușit să „spargă” stick-ul în mai puțin de două ore de la lansarea oficială de vineri, 26 martie. N-a reușit nimeni. În funcție de capacitatea de stocare a stick-ului (8 – 32 Gb), prețul gadget-ului este de 75 – 270 dolari.