Cel mai rapid pianist din lume va cânta la Bucureşti pe 15 noiembrie

Cel mai rapid pianist din lume va cânta la București pe 15 noiembrie

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Havasi Balázs, considerat cel mai rapid pianist din lume, va oferi un spectacol grandios, cu 100 de artiști din întreaga lume, pe scena Sălii Palatului din București, pe 15 noiembrie, potrivit unui comunicat al organizatorilor, citat de Mediafax.Pianistul și compozitorul maghiar Havasi Balázs vine pentru prima dată la București, în cadrul spectacolului Symphonic Red Concert Show. Evenimentul va reuni pe aceeași scenă mai mult de 100 de artiști din întreaga lume: peste 50 de instrumentiști, un cor impresionant acompaniat de toboșari japonezi și 15 soliști.Măiestria celui mai rapid pianist al lumii a fost recunoscută ca atare în noiembrie 2009 când a stabilit un record mondial.Deținător a șapte discuri de platină, Havasi a căutat mereu să inoveze rețetă clasică a unui concert de pian, abordând nenumărate stiluri muzicale. Fascinat de combinațiile inedite de instrumente și culturi muzicale diferite, Havasi a construit în timp un spectacol eclectic, ce are la bază o suită impresionantă de compoziții născute dintr-o fuziune de stiluri și sonorități diverse, interpretate magistral de artiști reuniți din toate colțurile lumii, care prin propria lor cultură reușesc să dea o amprentă personală fiecărei partituri. Greu de încadrat în parametrii unui singur stil muzical, creația lui Havași este sinonimă și cu apariția unui nou gen de muzică pe care chiar managerul trupei REM l-a descris simplu drept "world classical music" - o îmbinare de ritmuri clasice și pop, new wave și world music. Symphonic Red Concert Show reprezintă una dintre cele mai grandioase producții ale momentului, în care imagini inedite însoțesc trăirile muzicale în timp ce sute de lumini pulsează în ritmurile muzicii. Una dintre cele mai mari producții muzicale găzduite vreodată de scena Sălii Palatului va putea fi văzută pe 15 noiembrie. Biletele vor fi disponibile începând de joi, 28 iulie, și vor avea prețuri cuprinse între 100 și 300 de lei.Balázs Havasi este pianist și compozitor, născut la Budapesta în 1975. Potrivit site-ului artistului, Havsi a crescut cântând la pian, de la vârsta de patru ani, compoziții clasice, ulterior compunând creații proprii și înregistrând albume de succes cu solo-uri. Pe lângă activitatea în muzică, Havasi a devenit și un profesionist al boxului thailandez și are ca pasiuni deltaplanorismul, motociclismul și mașinile de lux.