Cel mai mult a durat selectarea

Toate cele 14 case studențești din țară au o contribuție la buna desfășurare a acestui eveniment, comandamentul fiind asigurat, în aceste șase săptămâni, de casele din Iași, Galați și București. Fiecare casă studențească și-a adus atât trupe studențești, cât și trupe de renume, capetele de afiș ale serilor fiind, în general, colaboratori ai caselor studențești, care repetă în aceste incinte. „Cel mai mult a durat trierea trupelor participante la Gale, dorindu-ne să aducem tot ce-i mai bun. Am avut o trupă cu care am colaborat din anul I așa încât, clar, prin anul IV sau V au ajuns să fie cei mai buni. Și-atunci normal că i-am adus pe aceia, și nu începătorii. Plus că pe noi ne costă cazarea lor, că doar nu-i aducem o noapte să cânte și la revedere!", declara Adi Căliman, directorul Casei Studențești din Iași.