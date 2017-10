Cel mai mare meteorit descoperit vreodată!

Ştire online publicată Joi, 01 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Geologii polonezi au scos la suprafață cel mai mare meteorit găsit vreodată în Estul Europei. Cercetătorii spun că meteoritul de 300 de kilograme îi va ajuta să înțeleagă mai bine miezul Pământului, scrie physorg.com, citat de realitatea.net."Știm că miezul Pământului este alcătuit din fier, însă nu-l putem studia. Am descoperit însă acest musafir din spațiu, care are o structură similară și care poate fi examinat cu ușurință", a declarat geologul Andrzej Muszynski, de la Universitatea Adam Mickiewicz din Poznan.Meteoritul în formă de con, care are un diametru de doi metri, a fost descoperit cu ajutorul unui dispozitiv electromagnetic menit să detecteze anomalii la nivelul solului. Îngropat la o adâncime de 2 metri, meteoritul este cel mai mare descoperit vreodată în Europa de Est, transmite aceeași sursă.