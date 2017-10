Cel mai mare mall din lume va fi construit în Dubai

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Dubaiul vrea să construiească cel mai mare mall din lume în cadrul unui complex de shopping și grădini mai mari decât parcul Hyde din Londra, emiratul încercând să revitalizeze piața imobiliară, blocată după criza financiară mondială din 2008-2009, transmite Bloomberg.Proiectul va fi amplasat în apropiere de centrul Dubaiului și va include 100 de hoteluri, zone rezidențiale și spații verzi.Totodată, Dubaiul vrea să repornească mai multe proiecte suspendate în timpul crizei financiare mondiale.Potrivit planului, Mohammed Bin Rashid City va avea o suprafață totală de 5,1 kilometri pătrați și va cuprinde cel mai mare complex de galerii de artă din Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Așa-numitul "Mall of the World" va deservi în fiecare an 80 milioane de clienți.Piața imobiliară din Dubai a fost deschisă pentru investitorii străini în anul 2002, dând naștere unei perioade de boom în sectorul construcțiilor, cu proiecte extravagante precum cel mai înalt zgârie-nori din lume și o serie de insule artificiale pe coasta emiratului.Lucrările la două dintre cele trei insule în formă de frunză de palmier au fost întrerupte în trimestrul al treilea al anului 2008, din cauza crizei financiare mondiale.