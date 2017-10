Cea mai rapidă placă grafică din lume?

Asta susțin producătorii despre noua placă Radeon HD 4870 X2, informează technogeek.ro. Noul produs are performanțe mai mari cu aproape 80% comparativ cu HD 4870. Puterea de procesare de 2,4 teraflops (2400 de miliarde de operații în virgulă flotantă pe secundă) a fost obținută prin combinarea a două procesoare grafice HD 4870 printr-o conexiune avansată cross-GPU, ajutate de 2 GB de memorie GDDR5. Radeon HD 4870 X2 este realizată prin tehnologia pe 55 nm, având frecvență de lucru 750 MHz, combină 1600 de procesoare de flux, iar memoria GDDR5 are o viteză de transfer de 230GB/s. Destinată pasionaților de jocuri, noua placă video a fost lansată simultan cu o altă unitate grafică de procesare care are același principiu de construcție: HD 4850 X2, dar care e destinată utilizatorilor obișnuiți. Aceasta are frecvență de 625 MHz și memorii GDDR3 tot de 2GB. Seria HD 4800 X2 suportă DirectX 10.1 și ATI CrossFireX. O serie de parteneri celebri ai AMD, precum ASUS, GIGA-BYTE, Jetway, MSI, VisionTek și alții oferă deja produse bazate pe seria HD 4800 X2. HD 4870 X2 e disponibilă acum la un preț de 549 dolari, iar HD 4850 X2 va fi disponibilă în septembrie, la un preț estimat de 399 dolari.