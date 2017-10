Cea mai ieftină maşină din lume poluează mai puţin ca un scuter

Cea mai ieftină mașină din lume poluează mai puțin ca un scuter

Constructorul indian Tata Motors a lansat, în sfârșit, celebra mașină de 2.500 dolari, denumită „Nano”. Cea mai ieftină mașină din lume, în mod oficial, a fost lansată ieri, la Salonul auto din New Delhi, fiind descrisă de oficialii „Tata Motors” drept „un automobil care va îndeplini toate normele de siguranță și de poluare, emisiile urmând să fie puțin mai mici decât ale unui scuter”. Prețul la dealer va fi de 2.500 dolari, plus TVA și costuri de transport. Nano va avea două versiuni, una standard și una „de lux”, care va fi dotată cu aer condiționat. Motorul mașinii are o capacitate de 624 centimetri cubi, se încadrează în categoria Euro4 și dezvoltă 33 de cai putere, ajungând la o viteză maximă de circa 100 kilometri/oră. Rezervorul mașinii are 30 de litri, consumul fiind pe măsura puterii, de numai 4 litri/100 kilometri. Cu alte cuvinte, Nano poate parcurge fix 750 kilometri cu un singur plin. Mașina este destinată să ducă proprietarii de la punctul A la punctul B, fără prea multe opțiuni. Astfel, Nano nu are servodirecție sau radio, iar scaunele sunt fixe. Șoferul se poate uita doar la vitezometru și la doi indicatori luminoși, care măsoară nivelul combustibilului și temperatura uleiului. Potrivit oficialilor Tata Motors, vânzările estimate sunt de circa 500.000 de unități pe an, existând șanse ca Tata Nano să ajungă și pe piețele europene, însă din 2011. Cu toate acestea, modelul european va avea mai multe dotări, urmând să fie comercializat la un preț de minimum 5.000 euro. În plus, se pare că va exista și o versiune diesel. Experții sunt de părere că Fiat îi va ajuta pe cei de la Tata să pătrundă pe piața europeană, întrucât proprietarul constructorului indian este membru în consiliul de administrație al Fiat.