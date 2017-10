Ce vor bărbaţii…

Ce vor bărbații…

Ştire online publicată Luni, 18 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oricât de misterioși sau greu de descifrat par bărbații uneori, cu toții au cam aceleași așteptări. Dacă vrei să fii femeia de care iubitul tău are nevoie, iată ce poți să îi oferi.Sex. Știu, nu te surprinde câtuși de puțin. Iubitul tău vrea să faceți sex des și să fie de calitate. Dar fii sinceră, același lucru vrei și tu de la el.Reacții oneste. Chiar dacă ai impresia că uneori este mai bine să disimulezi, nu o face, pentru că își va da seama.Complimente. Da, și iubitul tău așteptă să fie apreciat, mai ales când că își dă silința să îți fie pe plac. Oricât de normal ți se pare ceea ce face pentru tine, arată-ți aprecierea.Simțul umorului. Fă-l să râdă și râzi sincer cu el, este cel mai bun medicament pentru orice relație. Oricine iubește umorul inteligent.Acceptare. Cu toții avem defecte, dar asta ne face umani. Important este ca atunci când tragi linia la final acestea să nu fie mai multe decât calitățile.Onestitate. O relație bazată pe sinceritate este o relație de viitor pentru că pleacă de la niște premise reale. Nu încerca să pari alt-cineva doar pentru că ai impresia că nu ești îndeajuns de bună. Dacă te-a ales pe tine, înseamnă că pe tine te vrea.Spațiu. Nimănui nu îi place să fie sufocat, chiar dacă este vorba de dragoste. Deși sunteți într-o relație, trebuie să aveți în continuare și teluri personale. Tocmai acestea te fac să fii atât de deosebită, pentru că știi ce vrei și lupți pentru asta.Comunicare. Oricât ar vrea, nu are puterea de a-ți ghici gândurile, așa că atunci când ceva nu merge bine, spune-i. Dacă stai îmbufnată o săptămână întreagă nu îl va ajuta să înțeleagă ce nu este în regulă.Susținere. Sprijină-l să își îndeplinească visele. Ești per-soana în care are cea mai mare încredere, iar faptul că tu crezi în el îl va ajuta să ajungă acolo unde și-a propus.Încredere. Dacă ești genul posesivă și îl spionezi sau îl verifici mereu va căuta prima ocazie să iasă din această relație dominatoare.(sursa:www.cosmopolitan.ro)