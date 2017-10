Ce visează la Mamaia asistenta lui Liviu Vârciu

, una dintre vedetele televiziunii Kanal D, se află, zilele acestea, pe plaja Mambo din Mamaia, în cadrul emisiunii „Draga mea prietenă”, unde desfășoară în fiecare dimineață antrenamente de fitness.Între două filmări, Ana Maria, consacrată în TV drept asistenta lui Liviu Vârciu de la „Roata norocului”, și-a făcut timp să acorde un scurt interviu revistei „Litoral”.- Adevărul e că nu am predat în viața mea nimic. E prima oară când fac asta. Am făcut dans, dar e o diferență de la cer la pământ între una și alta, sunt două lucruri total diferite. Una este să fac mișcări de dans și alta este să fac mișcări de fitness. Chiar dacă par la fel, adevărul e că nu sunt deloc așa. Am zis să încerc ceva nou și m-am conformat regulilor, chiar dacă trebuie să recunosc că trezitul de dimineață nu e chiar pe lista activităților mele preferate. Totuși, sunt optimistă și sper să aud numai lucruri bune despre ceea ce fac eu aici, mai ales că nu am mai făcut asta până acum.- Am o vară foarte încărcată. Până pe 27 iulie, voi sta aici, la „Draga mea prietenă”, după care mă întorc în București, iar pe 1 august voi pleca la un workshop de dans, în Polonia, unde voi sta 12 zile. După ce termin emisiunea, pot spune că în sfârșit o să dansez și eu.- Da, bineînțeles. După ce mă întorc din Polonia, voi începe filmările la „Roata norocului”.- Acum nu prea am timp de vacanță. Poate după ce voi termina filmările la „Roata norocului” îmi voi lua și eu o săptămână liberă, numai pentru mine.- Îmi doresc să îmi pot continua cariera în televiziune și aș vrea foarte mult să fac actorie, iar peste 10 ani mă văd o femeie măritată, cu copil și cu o carieră strălucită.