Ce vedem la cinema

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

r Week-end-ul acesta, Cityplex le propune cinefililor un film în premieră, „The Dilemma”, în rolurile principale fiind distribuiți Winona Ryder, Vince Vaughn, Channing Tatum, Jennifer Connelly, Kevin James și Queen Latifah. Filmul poate fi urmărit în această sâmbătă, la orele 12:30, 15:00, 17:30, 20:00 și 22:30. Ronny și Nick au fost cei mai buni prieteni încă din perioada liceului, iar în prezent sunt parteneri la o firmă de design auto și se pregătesc să susțină o prezentare ce le-ar putea relansa afacerea. În vreme ce supraponderalul Nick este căsătorit cu frumoasa și tânăra Geneva, părând foarte fericit în căsnicie, Ronny este burlac, dar este implicat intr-o relație serioasă cu fidela și răbdătoarea Beth. Ronny idealizează mariajul amicului său, motiv pentru care este șocat atunci când o vede în mod întâmplător pe Geneva în compania unui alt bărbat și in ipostaze tandre. Decis să se lămurească dacă Geneva are într-adevăr o relație extraconjugală, Ronny declanșează o investigație pe cont propriu, însă încet-încet situația îi scapă de sub control, iar comportamentul lui bizar pune în pericol propria idilă cu Beth. Tensiunea crește pe măsură ce se apropie momentul în care cei doi prieteni trebuie să-și susțină proiectul de afaceri, iar Ronny are o mare dilemă: să-i mărturisească lui Nick adevărul despre infidelitatea Genevei sau să nu se amestece în problemele private ale acestora. v v v r Pentru duminică, Cityplex a programat filmul „Turistul”, avându-i în rolurile principale pe Angelina Jolie și Johnny Depp. Filmul poate fi urmărit de la orele 13:15, 16:15, 19:15 și 22:15. După ce trăiește o experiență amoroasă neplăcută în Statele Unite ale Americii, Frank Taylor decide să călătorească prin Europa pentru a-și vindeca inima rănită. În tren, atrăgătorul Frank Taylor este abordat de către o femeie elegantă, sofisticată, educată și frumoasă pe nume Elise Morde, care intenționează inițial să se folosească de el pentru a deturna atenția unui agent și a unei bande de gangsteri de la fostul ei iubit, Alexander Pearce, un infractor căutat în 14 țări.