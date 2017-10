Ce vaccinuri de toamnă protejează copiii împotriva răcelilor

A venit toamna, a început gră-dinița și odată cu ea au venit și noianul de probleme pentru părinți. De la trezitul de dimineață până la răcelile inerente atunci când copilul intră în colectivitate, toate acestea sunt adevărate sperietoare pentru părinți. Inutil să ne gândim că micuțul este rezistent și nu se va îmbolnăvi. Sigur va face măcar o repriză de viroză, roșu în gât ori gripă. Totul este să ne înarmăm cu multă răbdare și să ne facem un stoc de antitermice, vitamina C și siropuri de tuse.Una dintre metodele de a ne proteja copiii de bolile sezonului rece este vaccinarea. De altfel vaccinarea antigripală de toamnă este foarte importantă pentru sănătatea întregii familii, dar mai ales pentru copii. Gripa este printre cele mai frecvente afecțiuni virale ale toamnei și iernii. Este o infecție virală aparent banală, dar care poate fi însoțită de numeroase complicații. Antigripalul se face în fiecare an Momentul ideal pentru vaccinare este din octombrie până în decem-brie, deoarece producția de anti-corpi durează câteva săptămâni, vaccinarea asigurând o protecție antigripală timp de minim șase luni, ceea ce acoperă întreg sezonul. Dacă totuși alegeți să nu faceți vaccinarea toamna, se poate face și la începutul unei epidemii de gripă. Este bine să știți că virusul gripal se găsește într-o mare varietate de tipuri și are o mare capacitate de a se modifica de la an la an, ceea ce înseamnă că, indiferent dacă l-ați vaccinat pe copil anul trecut este posibil să contacteze alt tip de virus gripal. Vaccinurile antigripale sunt contraindicate în timpul unor boli febrile acute sau în caz de alergie la substanțele componente, în special la ou.Preveniți și pneumoniile În afară de antigripal, medicul pediatru sau cel de familie poate recomanda și alte tipuri de vaccinuri care oferă protecție împotriva altor tipuri de infecții respiratorii. De exemplu, în far-macii se găsește un vaccin pneumococic, indicat pentru prevenirea infecțiilor pneumococice, în special pneumonii. Este indicat începând de la vârsta de doi ani, mai ales la copiii care frecventează colectivitatea.De asemenea, există oferte și de preparate care stimulează imunitatea împotriva pneumoniilor cu Klebsiella sau cu streptococi. Se găsesc și vaccinuri bacteriene indicate pentru prevenirea infecțiilor respiratorii recurente ale aparatului respirator superior și din sfera ORL. Învățați regulile de igienă În rest, ajută să îl învățați pe copil regulile de igienă, să folosească batistele când strănută, să se spele des pe mânuțe, să nu folosească paharele sau tacâmurile altor copii și așa mai departe.Nu vă îngrijorați foarte tare, este normal să răcească pentru că așa se și imunizează împotriva bolilor de colectivitate. „În mod obișnuit un copil răcește, în medie, de trei până la opt ori pe an, iar cele mai multe episoade de îmbolnăvire se petrec iarna.Pentru că sunt multe virusuri care cauzează boala, e destul de greu să o previi și nici antibioticele nu sunt de mare folos în cazul în care apare o suprainfectare bacteriană. Este recomandat să dați micuțului vitamina C și produse recomandate de medic pentru creșterea imunității“, explică dr. Amelia Dan, medic primar pediatru.