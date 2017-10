Ce trebuie să ştii despre sortimentele de piper

Ce trebuie să știi despre sortimentele de piper

Ştire online publicată Joi, 18 Decembrie 2014.

Fără îndoială, cel mai răspândit și vândut condiment de pe planetă este, cel puțin la această oră, piperul. Utilizat aproape la orice fel de preparat culinar mai simplu sau mai sofisticat, se găsește pe tot parcursul anului și ocupă locul doi în topul celor mai folosite condimente, imediat după sare, potrivit http://www.click.ro/utile. Dar de unde provine acest condiment indispensabil? Piperul negru, de exemplu, provine de la planta de piper, o plantă asemenea viței de vie. Când aceasta ajunge la patru ani, face buchețele de flori mici și albe care se transformă în mici fructe, cunoscute drept boabe de piper. Pe lângă faptul că ne condimentează aproape toate felurile de mâncare, piperul negru se folosește la diverse medicamente și produse cosmetice, iar uleiul de piper este, de asemenea, folosit ca ulei de masaj ayurvedic sau în anumite tratamente de frumusețePiperul verde nu înseamnă altceva decât boabe crude de piper. Acestea sunt uscate astfel încât să-și mențină culoarea verde. Cel mai frecvent întâlnim piperul verde în bucatăria asiatică, mai ales în cea thailandeză. PrePiperul roșu reprezintă fructele conservate în saramură sau oțet. Ca aromă, nu este atât de iute precum piperul negru, ci se îndreaptă mai degrabă spre aroma piperului verde. Un consum regulat de piper roșu te ajută să previi boli ca gripa, ateroscreloza, cancerul sau diabetul zaharat. Așadar, piperul are o grămadă de beneficii pentru sănătate. În plus, stimulează papilele gustative, transmițând semnale stomacului pentru creșterea cantității de acid clorhidric secretate, îmbunătățind, astfel, digestia. Atenție, însă, celebrul condiment mai este foarte apreciat și pentru efectele antioxidante, antiinflamatorii și antibacteriene, iar din punct de vedere nutrițional, piperul conține potasiu, mangan, vitamina K, vitamina C, calciu, cupru, fier, fibre, crom.