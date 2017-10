Ce trebuie să ştii despre el înainte să vă căsătoriţi

Ce trebuie să știi despre el înainte să vă căsătoriți

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Casatoria este, pentru unele femei, cel mai important prag al vietii lor, eveniment pentru care se pregatesc intens si la care se gandesc inca de la varste foarte fragede. Cu toate acestea, este stiut ca jumatate dintre casnicii se termina cu un divort.Aici nu este vina mariajului, ci a partenerilor unui cuplu, care tind sa se avante intr-o relatie atat de serioasa fara a-si cunoaste macar jumatatea. Uite cateva lucruri de stiut despre viitorul tau sot, inainte de casatorie.1. De ce te iubeste?Multe persoane spun, din ce in ce mai des, ca dragostea nu poate fi definita si ca intrebarea aceasta nu isi poate gasi un raspuns. Aceleasi sunt si persoanele care vor spune ca iubesc din simplul motiv ca iubesc si nu au nevoie de alte dovezi, argumente sau garantii.Ei bine, pentru ca o casnicie sa poata avea un fundament real, si nu o atractie trecatoare, este vital sa stii de ce va iubiti, inainte de casatorie. Atat tu, cat si viitorul tau sot, trebuie sa stiti ce anume iubiti unul la celalalt, chiar daca este vorba ca iubiti un anume lucru pe care celalalt il face pentru tine.Nu era greu de intuit ca si acesta este unul din lucrurile pe care trebuie sa le stiti, inainte de casatorie. Simplul fapt ca te iubeste nu este un motiv suficient. Viata este, pana la urma, plina de aventuri si intamplari necunoscute, iar a vrea lucruri diferite de la aceasta nu va va aduce decat in pragul divortului.Partenerul tau de viata trebuie sa stie ce experiente de viata vrea sa impartaseasca cu tine. Micile planuri, asteptari si scopuri sunt acelea care va vor tine impreuna mai mult decat ar face-o pofta de aventura.3. Poate sa-ti fie alaturi in vremurile grele?Cand sunteti indragostiti, banii va ajung, prietenii si familia va iubesc si sunteti sanatosi, casatoria pare sa fie cel mai frumos lucru din lume. Iti ofera siguranta, dragoste si satisfactie. Dar ce se intampla cand lucrurile nu mai sunt atat de roz?Daca te imbolnavesti sau treci printr-o perioada critica, perioada care poate sa te schimbe fizic si comportamental, vei mai avea alaturi de tine acelasi zambet dragostos, aceeasi afectiune? Cand te hotarasti sa iti petreci toata viata alaturi de o singura persoana, trebuie sa fii convinsa ca acea persoana nu va lasa nicio tragedie ori forta exterioara sa va desparta.(sursa:www.divahair.ro)