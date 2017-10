Ce trebuie sa stii despre alergia la frig

Miercuri, 18 Februarie 2015

O afectiune pe cat de ciudata, pe atat de des intalnita in ultima perioada, in special la copii. Cu toate ca nu au fost inca identificate cauzele aparitiei sale, de multe ori dispare spontan in cativa ani de la debut. Lucrurile se complica insa suplimentar deoarece este dificil de diagnosticat si confundata cu alte boli. Iata ce trebuie sa stiti pentru a putea tine in frau alergia la frig.In primul rand, trebuie sa intelegeti diferenta dintre raceli/viroze si alergii. Mai exact, ce anume se intampla in organism. Racelile sunt cauzate de sute de virusuri care, in momentul in care patrund in organism, sunt atacate de sistemul imunitar; simptomele asociate raspunsului imunitar sunt binecunoscute - congestie nazala si tuse. Aceste virusuri sunt contagioase, insa dupa o perioada de maxim 2 saptamani se remediaza (in caz contrar trebuie consultat un medic). In cazul alergiilor insa, este vorba de un sistem imunitar hiperactiv (acesta este compus din mai multe tipuri de leucocite, vase si noduli limfatici, anticorpi, cilii, splina, polipi si piele): din motive variate corpul confunda substante nepericuloase cu agenti patogeni si le ataca; acest lucru se realizeaza prin eliberarea de histamine (ca si in cazul racelii) ce cauzeaza congestie si mancarime nazala, tuse si stranut. De asemenea, retineti ca alergiile nu sunt contagioase, insa pot fi dobandite ereditar si persista o durata lunga de timp (chiar si cateva luni).Asa cum unele persoane dezvolta o alergie la polen, praf, blana de animale sau alimente, sunt si cazuri in care apare un raspuns alergic la aer sau la apa rece. Conform specialistilor, din totalul persoanelor alergice, un procent de 3% se confrunta cu acesta reactie la frig, iar medicul Martin Ostro, profesor in cadrul Universitatii Harvard consimte ca in cazul a 90% din persoane, nu poate fi identificata o cauza precisa (idiopatica). Alergia la frig (a frigore) este clasificata in functie de origine in mai multe categorii, insa cele principale sunt: forma primara (apare in urma contactului direct cu un obiect rece, iar umezeala si vremea ploioasa/cu vant o agraveaza) si forma secundara (este asociata unor alte afectiuni, cum este sindromul Reynaud). Reactiile variaza in severitate de la minore la severe, in functie de persoana si sunt observate de obicei pe o durata de cativa ani.Urticaria la frig familiala este foarte rara, este o forma cu transmitere autosomal dominanta si are debut la varsta mica. Desi termenul folosit in diagnostic este de "urticarie" pacientii prezinta eruptie nepruriginoasa, eritematoasa, frecvent asociata cu manifestari ca de viroza respiratorie. Leziunile cutanate apar cand pacientul este expus la temperaturi scazute, vant rece, mai putin la expunere localizata la rece. Exista si o forma forma tardiva a urticariei la frig familiale ce se medicmanifesta prin aparitia angioedemului la 9-18 ore dupa expunere la frig. Rar pacientul poate sa asocieze manifestari generale de tip cefalee, frison declansate dupa inspirul de aer rece. De obicei testarea cutanata la cub de gheata este negativa in cazul acestor pacienti.Urticaria la frig dobandita poate fi primara (idiopatica) sau secundara.(sursa:www.qbebe.ro)