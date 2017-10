Ce superalimente merită încercate în 2014

Se spune că fiecare an are vedetele lui în materie de alimentație. Însă, unele alimente sunt de-a dreptul ridicate pe un piedestal, datorită nenumăratelor beneficii.Așadar, nici anul 2014 nu face excepție de la această regulă. Numai că lista superalimentelor este nouă și surprinzătoare. Iată ce cuprinde aceasta, potrivit Foodstory.ro:Varza murată. Un aliment atât de banal, pe care noi, românii, îl știm de mulți ani și ne învelim în el sărmăluțele de sărbători. Aflați că aceasta este prima pe lista cu pricina. Iată și ce o recomandă: are fibre, vitamina C și K și îmbunătățește sistemul imunitar. La asta se adaugă și probioticele, pe care le aduce în dietă, acele culturi de bacterii care sunt benefice pentru tractul digestiv, produse prin fermentație. La părțile bune ale verzei murate se adaugă și fierul, în lipsa căruia celulele roșii nu pot transporta oxigenul în organism. Fără fierul din dietă te vei simți vlăguit. În plus, varza murată are și fier, și vitamina C, ușor de absorbit de organism.Semințele de cânepă. Apreciate mai ales de către cei care urmează o dietă vegană, semințele de cânepă au numeroase beneficii pentru sănătate. Pentru că sunt bogate în proteine și fier, susțin nivelul de energie și sistemul digestiv. Au un conținut ridicat de acizi grași Omega3 și Omega6, care reduc riscul apariției bolilor cardiovasculare, reglează metabolismul și stimulează activitatea cerebrală. Folosește-le mai des în cerealele de dimineață, în salate sau pur și simplu lângă alte semințe ca gustare.Physalis. Vor fi următoarele superfructe în acest an. Sunt o apariție tot mai prezentă și în magazinele de la noi și le găsești la prețuri acceptabile, chiar dacă vorbim de niște fructe exotice. S-ar putea să le fi văzut și prin grădinile noastre plantate ca arbust decorativ. Fructele de physalis sunt de mărimea unei roșii cherry, galben-portocalii, au gust dulce acrișor și sunt lăudate pentru conținutul mare de vitamina C și vitamina D, fier și proteine. Sunt gustoase și în stare naturală, dar le poți folosi și la dulceață sau prăjituri.Făină de cocos. Nu are gluten, are puțini carbohidrați și un gust dulce natural. Preparatele vor fi bogate în proteine și fibre, dar ai grijă să ajustezi rețetele și să adaugi mai puțin zahăr.Microverdețurile. Nu se numesc așa doar pentru că sunt varianta la scară mică a verdețurilor obișnuite, ci și pentru că sunt culese de timpuriu, în maxim a 14-a zi de creștere. Microverdeturile au primit multe aprecieri din partea celor care le-au studiat îndeaproape, și asta pentru că au de 6 ori mai mulți nutrienți decât suratele lor obișnuite. Micro salatele sau micro-ierburile aromatice pot fi folosite în aproape oricePudra de ceai verde. Matcha sau pudra de ceai verde este cunoscută din ritualurile japoneze încă de acum 1.000 de ani. În ultimii ani s-a transformat într-o plăcere mondială și tot mai mulți neinițiați în ritualul ceaiului o încearcă acasă. Matcha Lattes, băuturile reci făcute cu pudră de ceai verde, și nu cu frunze, sunt faimoase în Japonia și anul acesta vor cuceri cu totul lumea. Sunt ușor de făcut, doar cu apă și pudră de ceai și păstrează intacte calitățile ceaiului verde în comparație cu infuziile calde. Matcha este bogată în antioxidanți, îmbunătățește metabolismul și scade colesterolul, în plus, conține cofeină și va fi o sursă mult mai bună de energie decât o cafea tare.