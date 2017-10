Ce spune felul în care mănânci despre cum te descurci în pat

Ştire online publicată Joi, 28 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Se spune că ești ceea ce mănânci. Dar și felul în care mănânci este important. Mai ales că poate spune câte ceva despre tine, chiar și în ceea ce privește aptitudinile sexuale. Urmează opt categorii de bărbați „deconspirați” la pat de maniera în care mănâncă, informează site-ul sfatulparintilor.ro.1. MeticulosulBărbatul meticulos vrea să facă totul ca la carte. Menirea lui este să aducă plăcere. În dormitor și în afara lui, meticulosul caută perfecțiunea. Și se va strădui să o atingă. Nu se va opri până când partenera nu va rămâne fără aer.2. MaratonistulNu contează ce mâncare e, numai să fie. Țelul lui este să bată recorduri. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru a trece la următorul „proiect”. Din păcate însă, în graba lui, maratonistul rămâne fără „baterii” și nu prea mai are cu ce să le reîncarce.3. MofturosulBărbații care fac nazuri la mâncare pot fi inhibați. Dacă are o listă lungă de alimente pe care nu le poate consuma, sunt șanse foarte mari să aibă o „alergie” și la capitolul stimulare orală.4. BarbarulIubitului tău îi place să înfulece mâncarea dintr-o înghițitură. Înseamnă că are probleme cu explorarea savorilor. În pat va fi la fel. Va trece cu vederea că mai ai și tu nevoie de plăcere.5. Linge degeteDacă are loc de întors căruța, acest gen de bărbat va fi în stare să-și lingă farfuria în loc să o spele. Nu se oprește până când nu mai rămâne nici măcar o firimiturică pe masă. Domnul „Linge degete” pare a fi idealul oricărei femei. Nu va rămâne nici o bucățică neacoperită sau… nemâncată.6. Cel care adună resturileDacă iubitul tău n-are nicio problemă să ciugulească din ce au lăsat musafirii în farfurie, ai o problemă. Standardele lui sunt foarte, foarte jos. Nu-l interesează monogamia. Până la urmă, va culege tot ce-i va cădea în mâna.7. Cel care mănâncă pe drumBărbatul care n-are nicio problemă să mănânce în mașină, pe drum, în timp ce se duce la birou sau urcă scările are și o latură exhibiționistă. Tot ce ai de făcut este să fii în formă pentru a face față „manevrelor”.8. Iubitorul de fast-foodDependenții de fast-food nu sunt dependenți și de sex. Dimpotrivă. Cu cât mănâncă mai multe gră-simi, cu atât îi scade libidoul. Așa că, dacă vreți plăceri nemărginite, tratați-i pofta de fast-food.(Sursa: moredating.com)