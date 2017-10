Ce rişti dacă eşti prea tare în profesie

Ce riști dacă ești prea tare în profesie

Ştire online publicată Miercuri, 04 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Studiile recente arată că și când ești foarte stăpân pe profesia ta poți să ai dificultăți la angajare. De ce și candidații foarte buni nu sunt întotdeauna acceptați de cei care fac recrutările? Potrivit specialiștilor în Resurse Umane, motivele nu sunt deloc puține.Mai bun decât șeful. Dacă potențialul tău este mult prea vizibil în momentul susținerii interviului de angajare, managerul care face recrutarea se va gândi că există riscul ca, în timp, subordonatul lui să se dovedească mai bun din punct de vedere profesional decât el. Așa că, preventiv, își va asigura liniștea preferând un candidat chiar mai puțin pregătit.Dorința de ascensiune rapidă. Recrutorii cred, în sinea lor, că superprofesionistul va dori să promoveze rapid în firmă sau, după un stagiu care-l va ajuta să-și lărgească orizontul, nu va ezita să plece. Nu de alta, dar este cam greu ca un candidat foarte bun să se mulțumească pe termen mediu sau lung cu un post sub posibilitățile lui. Recrutorii știu prea bine toate aceste lucruri și atunci sunt rezervați să angajeze pe cineva care… nu va face prea mulți purici în firmă, cum se spune la români.Greu de controlat. Pentru o persoană cu multă experiență, este frustrant să aștepte, zi de zi, avizul unui superior ierarhic, atâta vreme cât el poate gestiona singur, rapid și fără ezitări situațiile mai grele care apar. În plus, dificultatea este cu atât mai mare cu cât șeful său direct ar putea fi chiar mai slab pregătit decât el. Așadar, nu mai încap dubii, cu cât ești mai priceput într-o profesie, cu atât ești mai greu de controlat.Salariați de top, salarii pe măsură. Chiar dacă au acceptat la început un salariu mic, sub nivelul lor de pregătire, angajatorii se așteaptă ca salariații de top să-și manifeste apoi nemulțumirea, frustrarea, iar dacă nu obțin salariul dorit, să-i lase cu buza umflată exact când au nevoie mai mare de ei.