Ce meciuri urmează la... haxbal

Ştire online publicată Joi, 07 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Haxbalul este un joc al minții în timp real care se joacă în minim 4 (2 vs 2) și reprezintă un mix între conceptele de fotbal și hochei. Acesta a fost creat de argentinianul Mario Carbajal și se află într-o perpetuă dezvoltare din 2010.Duminică, 10 noiembrie, se vor înfrunta de la 19:00 Loyalty and Honour - Cosa Nostra, 19:30 Campers - Burnberry, 19:30 H.C. Moldavians - Real Judgement, 20:00 International Fighters - Projectiles, 20:00 Game of Thrones - Skilidkovci, 20:00 Invincible – Nighthawks. (O.A.)