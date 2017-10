Ce maşini de fiţe poţi închiria în România şi la ce preţuri?

Ce mașini de fițe poți închiria în România și la ce prețuri?

Sâmbătă, 02 Aprilie 2011.

Vanzarile de masini de lux merg foarte bine in Romania. Este suficient sa ne uitam la importatorul Ferrari, care si-a epuizat inca de la inceputul anului cota de 28 masini alocata pentru tara noastra in 2011. Mai mult, si-a extins portofoliul si cu marca britanica Lotus, pentru care au inceput deja comenzile. De altfel, la o simpla privire in parcari si pe soselele tarii, poti constata cu usurinta faptul ca romanii au un apetit foarte mare pentru masini scumpe, chiar daca in multe cazuri nu si le pot permite. Poti vedea marci precum Ferrari, Lamborghini, Bentley, Maserati sau Maybach, ca sa nu mai vorbim de Porsche sau limuzine Audi, Mercedes, BMW, care deja au devenit comune. Cea mai scumpa masina vanduta anul trecut in Romania a fost un Rolls Royce Phantom Coupe, care a costat peste 460.000 de euro. Pe locul doi si trei in topul masinilor scumpe se afla un Ferrari 599 de 320.000 de euro si un Rolls Royce Ghost de peste 270.000 de euro. Explicatia ar fi ca masina, pe langa utilitatea ei a devenit un accesoriu important pentru multi dintre romani. Creaza o imagine despre statutul social sau cel putin despre dorinta de a avea un anumit statut. Care sunt cele mai fiabile zece masini din Europa In contextul in care cererea pentru masini de lux este in crestere, si piata de inchiriari de masini urmeaza, firesc, acelasi trend. Asa ca, daca vrei sa faci impresie sau vrei ca macar odata in viata sa conduci un Ferrari, firmele de inchirieri auto iti dau posibilitatea sa inchiriezi masina. Ferrari Modena 360 este, de altfel, cea mai scumpa masina de inchiriat din Romania. Platesti 595 de euro pe zi daca o iei pentru minimum cinci zile sau 710 euro pe zi daca o iei doar pentru 1-2 zile. Dupa cum ne-au spus reprezentantii firmei de inchiriere auto, masina este solicitata in special pe timpul verii, iar clientii sunt majoritar straini. “Vara avem solicitari pentru modelul Ferrari Modena. Clientii o inchiriaza pentru pura placere, sa-si satisfaca dorinta si curiozitatea de a conduce un Ferrari. In medie, masina este inchiriata pentru 5 zile”, spun reprezentantii Eurocars, firma care are in parcare mai multe modele de masini de lux. Citeste mai departe...