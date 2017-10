Ce mâncăm înainte de sport dacă vrem să slăbim

Ştire online publicată Joi, 05 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Datele arată că în România, rata de obezitate a ajuns la cote alarmante, iar în multe cazuri, o persoană care își dorește să slăbească preferă să nu mănânce nimic atât înainte de antrenament, cât și după, crezând că în acest fel va slăbi mai repede. Greșit! - avertizează specialiștii!Este foarte important ce mănânci înainte și după sport, dacă îți dorești cu adevărat să slăbești, susține specialistul Florin Neby, citat de Unica.ro. Așadar, înainte de a face mișcare trebuie să te hrănești, pentru că energia acumu-lată din alimente este absolut necesară pentru a avea un antrenament eficient.Iată un exemplu simplu: dacă alegi să mănânci paste, dulciuri, pâine, prăjeli în timpul zilei ai deja un aport de calorii exagerat de mare, deci este posibil să ajungi undeva între 2500 și 3000 de calorii pe zi, care cu siguranță au ridicat nvelul de insulină foarte mult. Iar prin faptul că ai adăugat foarte multă glucoză în alimentația ta, deja ai favorizat depunerea de grăsimi. Totul, din cauză că ali-mentele mai sus menționate au cantități foarte mari de zahăr, sub diferite forme, (glucoză, lactoză, fructoză, amidon), ceea ce le face foarte calorice, dar cu un aport foarte mic de nutrienți datorită numărului mare de procesări prin care trec.Proteine simpleÎntr-o oră de mișcare, organismul arde maximum 300 sau 450 de calorii, indiferent de tipul de exerciții. În timpul zilei, în funcție de rutina zilnica a fiecăruia, mai poți consuma aproximativ 1000 de calorii.Cu cât vei mânca mai multe calorii goale, cu atât organismul va ajunge mai greu să folosească grăsimile corpului ca și sursă de energie, cu alte cuvinte, nu vei slăbi. De aceea, în programul alimentar, baza prin-cipală trebuie să fie proteina simplă (mazăre, linte, năut, fasole, semințe de cânepă, ciuperci etc.) sau complexă (carnea slabă), dupa care ne putem orienta către semințe de dovleac, in, floarea soarelui, nuci, gălbenușul de ou, pește, icre - atenție la preparare -, avocado, nucă de cocos și legume de sezon. Toate acestea sunt alimente mai slabe în calorii, dar care vin cu un aport de nutrienți destul de mare, aspect ce ar trebui să fie principalul tău obiectiv.Meniul înainte de antrenamentl O salată cu diverse legume cum ar fi ardei, castraveți, salată verde sau albă, eventual și leguminoase precum fasole, năut, mazăre, plus bucăți de piept de pui.l Dovlecei, morcovi fierți, broccoli sau conopidă, porumb lângă bucăți de ou sau pește, cu diferite mirodenii (usturoi, ceapă, pătrunjel, piper).l Salată de țelină și morcov date pe răzătoare, în care poți amesteca nuci și migdale pisate.l Murături cu grad scăzut de sare și oțet, cu o bucată de carne de vită făcută la cuptor.Așadar, trebuie renunțat la prejudecata că pentru a slăbi, trebuie să faci mult sport și multă… foame!