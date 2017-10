Ce mănânci de Revelion îţi poate influenţa tot anul

Ce mănânci de Revelion îți poate influența tot anul

Ştire online publicată Luni, 30 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Trecerea în Anul Nou este încărcată de superstiții și obiceiuri nu doar în țara noastră, ci și pe întreg mapamondul. Peste tot, pe mesele de Revelion, există tradiția de a se pune și bucate cu semnificații aparte, care să aducă noroc, sănătate și bogăție.Iată numai câteva tradiții culinare moștenite la români, de Anul Nou, dar și în jurul lumii, prezentată de Foodstory.ro:La noi, de pe masa de Revelion nu lipsește friptura și piftia făcute din carne de porc. Carnea de pasăre este evitată, pentru că se spune că alungă norocul, dar sunt binevenite preparatele din diverse boabe (fasole, mazăre), despre care tradiția populară spune că înseamnă mulți bani pentru anul ce vine.Pe de altă parte, peste tot, în lume, se ciocnește un pahar de șampanie la miezul nopții, însă fiecare popor are tradițiile lui culinare legate de mesele de Anul Nou.12 struguri. Tradiția spune că la miezul nopții spaniolii trebuie să mănânce 12 boabe de struguri pentru dorințele pe care și le pun pentru fiecare lună a Anului Nou. O boabă de strugure dulce înseamnă o lună bună, iar o boabă de strugure acră semnifică o lună cu mai multe greutăți.linte și carne de porc. Până și italienii, recunoscuți fani ai dietelor ușoare, mediteraneene, pun pe masa de Revelion friptură de porc, despre care cred că le va aduce prosperitate în Anul Nou. În plus, nu lipsește un fel de mâncare numit cotechino con lenticchie – o tocăniță cu linte și cârnați - despre care spun că le aduce noroc.meniuri colorate. Niciun meniu de Revelion nu este mai colorat ca al japonezilor. Mâncarea tradițională se numește osechi și cuprinde mai multe cutii cu bunătăți. Fiecare fel de mâncare pus frumos în aceste recipiente simbolizează ceva. De pildă, kazunoko - un rulou din hering, înseamnă dorința de a avea copii în anul ce vine, kuro-mame – soia neagră, înseamnă dorința pentru sănătate, în timp ce konbu – un fel de algă marină, simbolizează veselia.purceluși din marțipan. Atât în Germania, cât și în Austria, carnea de porc este felul principal de mâncare în această perioadă, pentru că o carne bogată în grăsimi simbolizează bunăstarea și abundența. Așa că purcelușii au devenit un simbol al Anului Nou. Îi vei găsi chiar și în formă de figurine de marțipan, folosite ca decorațiuni pe masa de Revelion. Tot în Germania este obișnuit să lași câte puțin din fiecare fel gustat la masă de Revelion, în farfurie, la miezul nopții. Se spune că asta îți va aduce belșug în casă în următorul an.prăjituri din marțipan și farfurii sparte. La miezul nopții, danezii obișnuiesc să mănânce o prăjitură făcută cu marțipan, numită Kransekage. Un obicei mai puțin obișnuit este spargerea farfuriilor de ușile vecinilor și ale prietenilor. Tradiția spune că dacă găsești cioburi în prag ai norocul asigurat pentru următorul an.Dulciurile norocoase. Sunt puțini aceia care nu gustă ceva dulce la mesele de sărbători. Mai toate popoarele au tradiții legate și de acestea: Înse pregătesc niște gogoșele numite chiacchiere, cu multă miere. Și în Olanda se mănâncă gogoși de Anul Nou. Sunt numite ollie bollen și au umpluturi cu mere, stafide și coacăze. În, prima zi din an este dedicată Sfântului Vasile, iar prăjitura pe care o fac grecii în această zi este numită în cinstea sfântului Vassilopita. În ea este ascunsă de fiecare dată o monedă din argint sau aur. Se spune că acela care o va găsi va avea noroc tot anul. Și înexistă obiceiul ascunderii unor mici surprize în prăjitura de Anul Nou, numită roșca de reyes. În Suedia și Norvegia se pregătește o budincă de orez, care are ascunsă înăuntrul ei o alună ce va aduce noroc celui care o găsește.