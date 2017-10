Ce mănâncă, dimineaţa, nutriţionişti de renume

Ce mănâncă, dimineața, nutriționiști de renume

Ştire online publicată Luni, 02 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ouă jumări cu brânză și roșiiNutriționistul Elisa Zied, autoarea cărții „Younger Next Week“, preferă ouăle jumări și brânza Cheddar, puse peste pâine in-tegrală prăjită. Un alt mic dejun pe care-l preferă este obișnuitul bol cu cereale integrale amestecate cu fructe de pădure, nuci/semințe crude și lapte semidegresat. Sandviș cu unt, migdale și fructeNutriționistul Dawn Jackson Blatner are patru variante de mic dejun, pe care le rotește în funcție de dispoziție. Terciul de ovăz cu nuci/semințe și fructe îl alege atunci când îi este foarte foame la micul dejun. În diminețile în care senzația de foame nu este accentuată, nutrițio-nistul preferă un smoothie verde (frunze de spanac, banana, nuci/semințe, lapte vegetal). Când are mai mult timp liber dimineața, nutriționistul preferă o omletă cu tofu și spanac, alături de pâine integrală prăjită. Atunci când este pe fugă, nutriționistul mănâncă pâine prăjită cu unt de migdale și fructe proaspete. Terci de ovăz cu vanilie și cireșeNutriționistul Angela Ginn-Meadow pre-feră două variante de mic dejun. Un terci cu cireșe uscate și extract de vanilie sau albușuri de ou amestecate cu spanac, ceapă, ardei roșu și brânză pe pâine prăjită.