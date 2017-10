Ce înseamnă un plan de marketing

Ştire online publicată Vineri, 10 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ce este un plan de marketing și de ce este atât de important pentru succesul unei afaceri? Ei bine, potrivit http://www.ejobs.ro/carieră, firmele de succes încep întotodeauna cu o strategie de piață. Marile companii au planuri de sute de pagini, dar societățile de mici dimensiuni se descurcă și cu doar câteva file. Puneți proiectul într-o mapă și consultați-l trimestrial sau mai bine lunar. Faceți o anexă pentru rapoartele lunare asupra vânzărilor/producție; v[ vor permite să urmăriți realizările odată cu punerea în practică a proiectului.Proiect pe un anPentru firmele mici, aceasta este metodologia optimă. Lucrurile se schimbă, oamenii pleacă, piețele se dezvoltă, clienții vin și pleacă. În timp, se recomandă crearea unei secțiuni care să se adreseze viitorului de dura medie - de la doi la trei ani, dar cea mai mare parte se va axa pe anul următor.Acordați-vă câteva luni pentru elaborare, chiar dacă va fi de doar câteva pagini. Punerea lui în aplicare este adevărată probă de ridicare a greutăților în marketing. Executarea planului își are provocările ei, luarea deciziilor (ce trebuie și ce nu trebuie făcut) fiind cea mai mare dintre ele. Majoritatea planurilor se bucură de succes încă din primul an de aplicare sau de la începutul anului fiscal. Cine trebuie să îl vadă? Toți angajații firmei. De obicei, companiile practică tactica strictului secret din două motive, după caz: fie sunt prea simpliste și conducerea ar fi pusă într-o lumină defavorabilă dacă s-ar afla, fie sunt solide și încărcate cu informații... extrem de valoroase pentru concurență. Nu puteți realiza un proiect de marketing de unul singur. Indiferent de dimensiunile firmei, aveți nevoie de feedback din toate departamentele: finanțe, producție, personal administrativ, aprovizionări, etc., pe lângă cei direct implicați în elaborarea lui. Oamenii-cheie din firmă va pot furniza informații utile despre ce este realizabil și cum ați putea să atingeți scopurile propuse, putând să vă ofere idei despre oportunități de piață potențiale și încă neexploatate, dând o nouă dimensiune proiectului vostru.Dacă însă administrația cade în sarcina unui singur om, va trebui să vă transpuneți în pielea și mintea personajelor enumerate mai sus.Care este relația dintre planul de marketing și planul de afaceri sau viziunea ? Planul de afaceri vă explicitează afacerea - ce faceți și ce nu faceți, care vă sunt țelurile finale. Cuprinde mai mult decât un planul de marketing și anume: discuții despre locații, personal angajat, finanțe, alianțe strategice, etc. Cuprinde viziunea, cuvintele care silabisesc în limbaj entuziast scopurile companiei. Și, rețineți, planul de afaceri este Constituția Statelor Unite: dacă vreți să faceți ceva în afara lui, ori nu-l mai faceți, ori modificați planul! Planul de afaceri este mediul de dezvoltare pentru cel de marketing. Cele două documente trebuie să fie consecvente!