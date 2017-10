Ce înseamnă Parlamentul European I

În toamna acestui an, dacă ai noștri politicieni nu se vor răzgândi din nou, în România se vor organiza alegeri pentru Parlamentul European. Data nu s-a stabilit, lăsând liderilor politici loc de noi înțelegeri și tratative. Românii știu că vor fi chemați la urne pentru a-i desemna pe cei care îi vor reprezenta în forumul european. Nu se știu însă nume de candidați, iar, ce este și mai grav, foarte puțini știu ce este Parlamentul European. Parlamentul European reprezintă, în viziunea Tratatului de la Roma, din 1957, „popoarele statelor reunite în cadrul Uniunii Europene”. Primele alegeri directe pentru Parlamentul European au avut loc în iunie 1979. În prezent, 492 milioane de alegători din cele 27 de state membre UE își aleg cei 785 de reprezentanți în Parlamentul European. Numărul de mandate este repartizat pe țări, în funcție de mărimea acestora. România, membru deplin al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, are asigurate 35 de locuri de europarlamentari. Mandatul va fi unul scurt, de aproa-pe un an și jumătate, pentru că, în 2009, vor fi, din nou, organizate alegeri pentru înnoirea Legislativului, la care va participa și România ca membru UE. Este un mandat de tranzit pentru partidele din România. În prezent, țara noastră are trimiși la Bruxelles 35 de euro-parlamentari interimari, desemnați de partidele parlamentare fără organizarea de alegeri în acest sens. Parlamentul European este singura instituție comunitară ale cărei ședințe și deliberări sunt publice. Dezbaterile, avizele și rezoluțiile acestuia sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Hans-Gert Poettering este, în prezent, președintele Parlamentului European. Sediul este la Strasbourg, unde se țin ședințele o săptămână în fiecare lună. Unele ședințe se țin la Bruxelles, iar Secretariatul General se află la Luxemburg. Funcțiile Parlamentului European Parlamentul European are trei funcții esențiale: 1. alături de Consiliul Uniunii Europene, are atribuții legislative, adică adoptă legislația Uniunii (regulamente, directive, decizii). Participarea sa la procesul legislativ contribuie la garantarea legitimității democratice a textelor adoptate; 2. împarte autoritatea în domeniul bugetar cu Consiliul Uniunii Europene, prin urmare poate modifica cheltuielile bugetare. În ultimă instanță, adoptă bugetul în întregime; 3. exercită un control democratic asupra Comisiei. Aprobă desemnarea membrilor Comisiei și are dreptul de a cenzura Comisia. De asemenea, exercită un control politic asupra ansamblului instituțiilor. Partidele visează cu ochii deschiși În România, partidele politice au început deja să se agite cu gândul la cele 35 de fotolii de europar-lamentari. Liberalii și-au stabilit o țintă ambițioasă - opt locuri în Parlamentul European. Stimulați de rezultatele ultimelor sondaje de opinie, care îi creditează cu aproximativ 50 de procente, democrații intră și ei în lupta electorală cu gândul de a câș-tiga peste 12 locuri de eurodeputat. Și social-democrații sunt optimiști și speră ca partidul să obțină aproximativ 12 locuri în Parlamentul European. Deși, în ultimele sondaje PRM este creditat cu puțin peste 4 procente, adică sub pragul electoral, liderii partidului sunt siguri că vor obține 7 fotolii de europarlamentar. UDMR, PC, PLD, PIN și PNȚCD și-au propus să obțină câte două locuri. 