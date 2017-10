Ce fontu’ meu e asta?

Luni, 23 Martie 2009

Graficienilor, DTP-iștilor, de câte ori nu v-ați dat cu capul de toți pereții atunci când vi s-a cerut să folosiți un anume font, fiindcă deșteptul de client și-a pierdut fișierele sursă cu sigla sau sloganul? Ori, mai rău, nu le-a avut niciodată, pentru că, în urmă cu cinșpe ani, când i-a desenat nepotu-său sigla pe un șervețel, habar n-avea că va ajunge să conducă un holding? Există mii de corpuri de literă, iar să cauți un font prin cele instalate pe propriul computer ori pe site-urile specializate (urbanfonts.com, myfont.com, dafont.com, fonts.com, linotype.com etc.) te poate aduce destul de repede în pragul disperării. Evident, tot internetul ne scoate din rahat: se dă un google după „font recognition” și se studiază rezultatele. WhatTheFont (http://new.myfonts.com/WhatTheFont/) folosește imagini pentru a ne lumina în legătură cu ceea ce căutăm. Utilizatorul trebuie să încarce o poză cu fontul necunoscut, respectând cât mai multe criterii, toate pentru o acuratețe mai mare a rezultatelor: literele nu trebuie să fie înghesuite, înălțimea caracterelor să fie de vreo sută de pixeli etc. La Identifont (http://www.identifont.com/identify.html) o iei băbește. Ai între 7 și 12 pași de urmat, depinde de răspunsurile oferite: ce formă are litera Q, cum arată semnul dolarului, dacă cifra 4 este închisă sau deschisă ș.a.m.d. Am optat la plezneală la diferite forme și caracteristici ale literelor, iar rezultatul a fost fontul Bastard Even Fatter (vezi foto). Încă nu ne-am lămurit dacă a fost înjurătură. Același sistem - Search By Sight - este folosit și de Fonts.com și ITCfonts.com. O a treia metodă de recunoaștere a unui font este furnizată de TypeNavigator (http://typenav.fontshop.com/), care utilizează categorisirea ca modalitate de stabilire a corpului de literă căutat. Astfel, trebuie să detaliezi dacă setul de caractere este Humanist, Modern, Sans-Serif, Geometric ș.a., dacă literele sunt înclinate, groase, au contrast sau nu, contururi drepte ori rotunjite etc. Rezultatele sunt foarte apropiate de realitate, mai ales că TypeNavigator oferă și fonturi similare celui căutat, astfel încât șansele de a nimeri identitatea fontului sunt foarte mari.